به گزارش مهر در قم، روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم اعلام کرد: در مراسم نیمه شعبان امسال روزانه 85 پزشک، پرستار و امدادگر در غالب تیم‌های امدادی در مسجدمقدس جمکران حضور خواهند داشت.



امدادگران هلال‌احمر قم از 6 لغایت 9 شهریور ماه در اطراف مسجد جمکران و سطح جاده‌های منتهی به استان فعالیت خواهند کرد.



در نیمه شعبان، دو دستگاه اتوبوس درمانگاه، شش آمبولانس سواری و یک فروند چرخبال امدادی به مصدومان خدمات‌رسانی خواهند کرد.



در مراکز امدادی هلال‌احمر قم تمامی خدمات از جمله ویزیت بیماران، انجام کمک‌‌های اولیه و انتقال مصدومان به صورت رایگان صورت می‌گیرد.



تمامی استان‌های معین استان قم در این ایام به صورت آماده باش کامل قرار دارند.



همچنین امدادگران هلال‌احمر قم جهت تسهیل امور زائران با مستقر کردن چهار پست راهنمای زائر، خدمات رسانی خواهند کرد.



سال گذشته امدادگران هلال احمر قم دو هزار و 483 نفر را به صورت سرپایی درمان کردند و 67 نفر از مصدومان و مجروحان را به مراکز درمانی انتقال دادند.

