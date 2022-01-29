به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جعفری‌نژاد اظهار کرد: به منظور کنترل بیماری در شرایط زرد و نارنجی، پروتکل‌ها و سیاست‌های ابلاغی از ستاد ملی کرونا ابلاغ می‌شود اما مهم‌ترین اولویت در این سیاست‌ها، تشدید پروتکل‌های نظارتی برای کنترل شیوع بیماری در بین مردم است.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به این‌که بر اساس تجربیات گذشته، تشدید پروتکل‌های نظارتی یکی از این موارد تأکیدی در شهرهای با وضعیت زرد و نارنجی است، افزود: افزایش تیم‌های تشخیص و درمان در مراکز منتخب نیز به منظور سرعت بخشیدن به روند تشخیص و درمان بیماران از دیگر موضوعاتی است که در این شهرستان‌ها اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: افزایش ساعات ویزیت بیماران در مراکز منتخب نیز در شرایط خطر اجرایی می‌شود که هر چه تعداد بیماران و مراجعات مردمی افزایش یابد به همان نسبت نیز سایر کاری مراکز منتخب افزایش خواهد شد.

جعفری‌نژاد با تأکید بر لزوم تعامل بیشتر مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بیان کرد: افزایش استفاده از ماسک و اقدامات فوریتی برای تقویت واکسیناسیون نیز از دیگر موضوعاتی است که در حوزه مدیریت بیماری در شرایط زرد و نارنجی مد نظر است.