بودجه عمرانی امسال استان سمنان 560 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حاجی عبدالوهاب صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان دامغان اظهار داشت: مردم استان به ویژه شهرستان دامغان باید با

حدود اختیارات مدیران استانی و شهرستانی آشنا شوند

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وی افزود: مدیران دستگاه های دولتی باید خود به طور مستقیم هزینه ها و درآمدها را مدیرت و با صرفه جویی از رشد بی رویه هزینه ها جلوگیری کنند .

استاندار سمنان با اشاره به کاهش هزینه های استانی در سال جاری خاطرنشان کرد: با این شرایط

اعتبارات استانی اعتباراتی نیست که توسعه استان را رقم بزند

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امام جمعه دامغان نیز در این جلسه از مسئولان خواست با توجه بیشتر به جوانان به خصوص در محیط های دانشگاهی به تذهیب آنها در

کنار تحصیلشان نیز اهمیت دهند

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حجت الاسلام سید محمود ترابی با ابراز نارضایتی از اعطای دیر

هنگام تسهیلات به ویژه وام های صندوق مهر امام رضا (ع) در دامغان از مسئولان بانک ها

خواست توجه بیشتری به نیازهای اقتصادی جوانان داشته باشند

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وی همچنین از عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) در برابر خانواده های

معتادان انتقاد و تاکید کرد: این خانواده ها اغلب جوان و مستاجر هستند و در صورت

عدم حمایت توسط این کمیته، به سوی فساد و فحشا کشیده خواهند شد

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ترابی خطاب به مسئولان بیان داشت: زیربنای نظام اسلامی ما امور

معنوی است نه مادی و مسئولان باید در این زمینه بسیار هوشیار باشند

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