برگزاری رقابت های اسب سواری کشور در خرم آباد

حشمت الله سرهنگی ، رئیس هیئت سوارکاری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون این مسابقه در مسافت 80 کیلومتر در کشور برگزارمی شده است.

وی تصریح کرد: در این دوره ازمسابقات که در روز نیمه شعبان برگزار می‌شود، بیش از 15 تیم از سراسر کشور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت .

سرهنگی با بیان اینکه تاکنون بیش از 12 تیم برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند، اذعان داشت :این مسابقات به همت اداره کل تربیت بدنی لرستان و هیئت سوارکاری استان در شهرستان ازنا برگزار می‌شود .

رئیس هیئت سوارکاری لرستان در پایان با یادآوری اینکه لرستان توانسته است در چهار سال گذشته عنوان قهرمانی مسابقات استقامت کشور را از آن خود سازد خاطر نشان کرد : استاندارد آسیایی این مسابقات 150 کیلو متر است که باید در کشور ما نیز این استاندارد حداقل به 120 متر برسد.