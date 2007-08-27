  1. استانها
  2. لرستان
۵ شهریور ۱۳۸۶، ۲۲:۲۵

برگزاری رقابت های اسب سواری کشور در خرم آباد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: برای نخستین بار در کشور رقابتهای رشته سوارکاری استقامت در مسافت یکصد کیلومتر در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

حشمت الله سرهنگی ، رئیس هیئت سوارکاری لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون این مسابقه در مسافت 80 کیلومتر در کشور برگزارمی شده است.

وی تصریح کرد: در این دوره ازمسابقات که در روز نیمه شعبان برگزار می‌شود، بیش از 15 تیم از سراسر کشور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت .

سرهنگی با بیان اینکه تاکنون بیش از 12 تیم برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند، اذعان داشت :این مسابقات به همت اداره کل تربیت بدنی لرستان و هیئت سوارکاری استان در شهرستان ازنا برگزار می‌شود .

رئیس هیئت سوارکاری لرستان در پایان با یادآوری اینکه لرستان توانسته است در چهار سال گذشته عنوان قهرمانی مسابقات استقامت کشور را از آن خود سازد خاطر نشان کرد : استاندارد آسیایی این مسابقات 150 کیلو متر است که باید در کشور ما نیز این استاندارد حداقل به 120 متر برسد.

کد مطلب 541264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها