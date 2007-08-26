وزیردفاع خبرداد: موفقیت ایران در ساخت توپ 35 میلیمتری "اسکای گارد"

سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این توپ و ابزار نظامی، ویژگی های منحصر به فردی نظیر برد و پرتاپ بالا دارد و برای نخستین بار در خاورمیانه به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح برای حراست از خاک کشورمان خاطرنشان کرد: نسل دوم جنگنده آذرخش به نام "صاعقه" نیز در هفته دولت به بهره برداری می رسد. ضمن اینکه هم اکنون ساخت بالگرد ملی و تعمیر اساسی هواپیما و بالگردهای موجود را هم در دستور کار قرار داده ایم که این موضوعات توانمندی موجود در کشور برای ساخت ابزار و ادوات نظامی را نشان می دهد.