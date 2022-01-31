کاهش ۱۵ درصدی تعداد زندانیان در کردستان

مراد فتحی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نگاه حاکمیت انقلاب اسلامی به یک زندانی به مانند یک نگاه مدد جویانه، اصلاحی و تربیتی است و در این راستا خدمات مختلفی به این قشر ارائه می‌شود.

وی افزود: در زندان‌های استان اقدامات متعددی برای کاهش تعداد زندانیان صورت گرفته است و در همین راستا شاهد سیر نزولی تعداد زندانیان در استان هستیم.

مدیر کل زندان‌های استان کردستان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون این سیر نزولی ادامه داشته و خوشبختانه با کاهش ۱۵ درصدی تعداد زندانیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه هستیم.

فتحی افزود: در این حوزه نزدیک به ۴۰۰ نفرکاهش زندانی داشتیم که یک دستاورد ارزشمند محسوب می‌شود.

وی از همکاری نهادهای مردمی همچون بسیج در راستای جلب مشارکت خیرین در خصوص آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد در کنار همراهی دیگر دستگاه‌های اجرایی به عنوان عاملی مهم در کاهش تعداد زندانیان در استان نام برد.