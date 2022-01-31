به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه ویژه هماهنگی برای گرامیداشت دهه مبارک فجر، با اشاره به اینکه کمیته‌های مربوطه فعال شدند، اظهار کرد: همزمان با دهه فرخنده فجر و گرامیداشت این ایام با شکوه ۲۴۸ پروژه دولتی با اعتبار بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان و ۵۱ پروژه بخش خصوصی با اعتبار بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در البرز مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس در مجموع بخش دولتی شهرستان‌های کرج ۶۲ پروژه، ساوجبلاغ ۵۰ پروژه، نظرآباد ۳۴ پروژه، فردیس ۱۹ پروژه، اشتهارد ۹ پروژه و چهارباغ ۲۴ پروژه و طالقان ۵۰ پروژه قابل افتتاح خواهند داشت.

استاندار البرز بیان کرد: همچنین در بخش خصوصی نیز شهرستان‌های کرج ۵ پروژه با اشتغال برای ۱۳۷ نفر، ساوجبلاغ ۱۳ پروژه با اشتغال برای هزار و ۲۱۰ نفر، نظرآباد ۱۱ پروژه با اشتغال برای ۱۸۷ نفر، فردیس ۶ پروژه با اشتغال برای ۱۹۵ نفر، اشتهارد ۱۲ پروژه با اشتغال برای ۱۵۷ نفر، چهارباغ ۴ پروژه با اشتغال برای ۷۷ نفر در دستور افتتاح دارند.

وی تصریح کرد: اعتبارات پروژه‌های سال ۹۹ حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال رشدی بالغ بر ۴۰۰ درصد را داشته و به مبلغ بیش از ۹ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان رسیده است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در این ایام دیدار و گفتگو چهره به چهره با مردم و حضور در منزل خانواده شهدا و ایثارگران نیز در دستور کار است.

وی متذکر شد: همچنین با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با توجه به شیوع سویه جدید کرونا برای برگزاری مراسم مردمی ۲۲ بهمن ماه امسال نیز برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده است.