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۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۸:۴۴

استاندار البرز خبر داد؛

رشد اعتباری ۴۰۰ درصدی پروژه‌های دهه فجر ۱۴۰۰ البرز

رشد اعتباری ۴۰۰ درصدی پروژه‌های دهه فجر ۱۴۰۰ البرز

البرز - استاندار البرز از افتتاح ۲۹۹ پروژه دولتی و خصوصی با اعتباری بیش از ۹ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: امسال رشد اعتباری بالغ بر ۴۰۰ درصد را شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه ویژه هماهنگی برای گرامیداشت دهه مبارک فجر، با اشاره به اینکه کمیته‌های مربوطه فعال شدند، اظهار کرد: همزمان با دهه فرخنده فجر و گرامیداشت این ایام با شکوه ۲۴۸ پروژه دولتی با اعتبار بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان و ۵۱ پروژه بخش خصوصی با اعتبار بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در البرز مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس در مجموع بخش دولتی شهرستان‌های کرج ۶۲ پروژه، ساوجبلاغ ۵۰ پروژه، نظرآباد ۳۴ پروژه، فردیس ۱۹ پروژه، اشتهارد ۹ پروژه و چهارباغ ۲۴ پروژه و طالقان ۵۰ پروژه قابل افتتاح خواهند داشت.

استاندار البرز بیان کرد: همچنین در بخش خصوصی نیز شهرستان‌های کرج ۵ پروژه با اشتغال برای ۱۳۷ نفر، ساوجبلاغ ۱۳ پروژه با اشتغال برای هزار و ۲۱۰ نفر، نظرآباد ۱۱ پروژه با اشتغال برای ۱۸۷ نفر، فردیس ۶ پروژه با اشتغال برای ۱۹۵ نفر، اشتهارد ۱۲ پروژه با اشتغال برای ۱۵۷ نفر، چهارباغ ۴ پروژه با اشتغال برای ۷۷ نفر در دستور افتتاح دارند.

وی تصریح کرد: اعتبارات پروژه‌های سال ۹۹ حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال رشدی بالغ بر ۴۰۰ درصد را داشته و به مبلغ بیش از ۹ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان رسیده است.

عبداللهی خاطرنشان کرد: در این ایام دیدار و گفتگو چهره به چهره با مردم و حضور در منزل خانواده شهدا و ایثارگران نیز در دستور کار است.

وی متذکر شد: همچنین با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با توجه به شیوع سویه جدید کرونا برای برگزاری مراسم مردمی ۲۲ بهمن ماه امسال نیز برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده شده است.

کد مطلب 5412982

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