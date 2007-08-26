کارکنان شرکت فولاد خوزستان 98 میلیون سهم خریداری می کنند

غلامرضا فروغی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در این مرحله برای هر کدام از کارکنان شرکت، 50 میلییون ریال سهم هر کدام به ارزش دو هزار 175 ریال واگذار می شود.

وی اظهار داشت: در چارچوب اصل 44 قانون اساسی و با تاکید مقام معظم رهبری در نخستین مرحله از توزیع سهام فولاد خوزستان 109 میلیون و 600 هزار سهم شرکت به اقشار مختلف مردمی فروخته شد.

فروغی نیا خاطرنشان کرد: این سهام به کارکنان، مدیران و مسئولان بخش های مختلف شرکت واگذار خواهد شد.

در نخستین روز از فروش سهام فولاد خوزستان 100 میلیون سهم از این میزان در عرض کمتر از دو دقیقه فروخته شد.

شرکت فولاد خوزستان از بزرگترین شرکت های تولید فولاد خام در کشور است که از نظر تولید پس از فولاد مبارکه قرار دارد. تولیدات این شرکت اسلب، بلوم و بیلت است که در 10 کیلومتری جاده اهواز ماهشهر واقعه شده است. فولاد خوزستان سالانه حدود 30 تا 35 درصد تولید خود را به خارج کشور صادر می کرد که با اتخاذ سیاست حمایت از کارخانجات نوردی در داخل کشور این میزان هم اکنون به 20 درصد کاهش یافته و بقیه این رقم در اختیار کارخانجات نوردی در جهت کاهش واردات مواد خام تولید محصولات فولادی قرار می گیرد.