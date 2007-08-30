مسجد "امام زمان" کنیا امروز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، این مسجد بنا به دعوت یکی از مسئولان منطقه ماسایی مارا، با حضور اعضای رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد .

هدف از افتتاح مسجد جدید، آشنایی اهالی منطقه‌ با تعالیم دین مبین اسلام و گسترش این دین در میان گروه‌های مختلف مردم اعلام شده است .

بر اساس پیش بینی ها، تیم پزشکی همراه هیئت رایزنی جهموری اسلامی ایران به مناسبت گرامیداشت روز مستضعفین با مداوای رایگان بیماران، خدمات پزشکی متنوعی در اختیار نیازمندان منطقه ‌خواهد گذاشت.

30 هزار مسلمان در منطقه ماسایی مارا کنیا زندگی می کنند، در پی درخواست رئیس یکی از قبایل منطقه، قرار است امام جماعت و مبلغ دینی مسجد امام زمان(عج) از سوی مسئولان رایزنی جمهوری اسلامی ایران به منطقه اعزام ‌شود.

منطقه‌ ماسایی مارا بین تانزانیا و کنیا واقع‌ شده که قبایل کوچ ‌نشین آن با حفظ فرهنگ خاص خود به شیوه سنتی و اولیه در این منطقه زندگی ‌می‌کنند .





