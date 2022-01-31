به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر استعفای مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد که سید مجتبی شفیعی روز گذشته در جلسه شورای شهر تهران تا دیر وقت حضور داشته است و امروز بهدلیل کسالت نتوانست در جلسات شرکت کند.
روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مطرح کرد؛
تکذیب استعفای معاون حمل و نقل شهرداری/ شفیعی کسالت دارد
روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر استعفای معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران را تکذیب کرد.
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