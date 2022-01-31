تکذیب استعفای معاون حمل‌ و نقل شهرداری/ شفیعی کسالت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر استعفای مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد که سید مجتبی شفیعی روز گذشته در جلسه شورای شهر تهران تا دیر وقت حضور داشته است و امروز به‌دلیل کسالت نتوانست در جلسات شرکت کند.