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۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۳۶

روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران مطرح کرد؛

تکذیب استعفای معاون حمل‌ و نقل شهرداری/ شفیعی کسالت دارد

تکذیب استعفای معاون حمل‌ و نقل شهرداری/ شفیعی کسالت دارد

روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر استعفای معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر استعفای مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد که سید مجتبی شفیعی روز گذشته در جلسه شورای شهر تهران تا دیر وقت حضور داشته است و امروز به‌دلیل کسالت نتوانست در جلسات شرکت کند.

کد مطلب 5413154

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