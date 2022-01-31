محمد سبزه زاری به خبرنگار مهر بیان کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی از امروز تا اواخر روز سه شنبه با ورود سامانه بارشی به استان شاهد افزایش ابر به تدریج از اواسط وقت رگبار و رعد و برق، وزش بادهای متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و بارش برف در ارتفاعات خوزستان خواهیم بود.

وی خبر داد: اوج بارش‌ها از اواخر امشب تا بعد از ظهر فردا و در مناطق شمال، شرق، شمال شرق و ارتفاعات خوزستان است و با توجه به رطوبت خوب همراه سامانه در بقیه نقاط استان به صورت نقطه‌ای شدت بارندگی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته گتوند و شوش با ۲۰ و ایذه با ۰.۱ سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در این مدت حداکثر دمای اهواز به ۱۹.۴ و حداقل به ۶ درجه سانتیگراد رسیده است.