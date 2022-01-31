جهاد تبیین، محور اقدامات در ستاد دهه فجر استان همدان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی باب الحوائجی دوشنبه در جلسه ستاد استانی دهه مبارک فجر، گفت: انقلاب امام خمینی (ره) بر سه رکن ایدئولوژی، مردم و رهبریت استوار بود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، در فرمایشات خود به جهاد تبیین اشارات مختلفی دارند که باید مورد توجه جدی اعضای ستاد استانی دهه مبارک فجر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: شادمانی و سرور مردمی که چند دهه اخیر به خاطر تحقق انقلاب اسلامی انجام می‌گرفت، جشنی قلبی بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با تصریح بر اینکه مردم به واسطه انقلاب اسلامی، از اختناق پهلوی نجات پیدا کردند، گفت: در دهه اول انقلاب، جشن‌هایی که گرفته می‌شد، به نسبت افرادی بود که هم امام را دیده بودند، و هم انقلاب را، امام اکنون شرایط نسل جدید فرق دارد.

این مسئول تصریح کرد: رزمندگان ما بعد از انقلاب اسلامی در جبهه‌های حق علیه باطل دنبال دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی رفتند.

باب الحوائجی با تاکید بر اینکه اعضای محترم ستاد دهه فجر، عمیقاً و به طور جدی به برنامه‌های ستاد بپردازند، اضافه کرد: اعضای ستاد دهه فجر برای تبیین شعائر و اهداف انقلاب امام خمینی (ره)، از تمام ظرفیت‌ها و امکانات‌ها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: ستاد ده فجر باید با برنامه‌های متنوع و قوی، و با فرمان‌های مقام معظم رهبری با استفاده از جهاد تبیین، در این راستا اقدام کنند.

باب الحوائجی خاطرنشان کرد: از ظرفیت‌ها و کلیه امکانات استان در جهت تبیین اهداف انقلاب اسلامی اقدام و تعریف کاملی از تمام ارزش‌های مادی و معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با بیان اینکه فرزندان ما، که امام خمینی (ره) را، یا جنگ تحمیلی را و یا شهدا را ندیده‌اند، نیازمند تبیین بیشتر و دقیق‌تر از نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، خاطرنشان کرد: اعضای ستاد دهه فجر در راستای نیاز فرزندان نسل جدید، برنامه‌های متنوع در زمینه تبیین نظام مقدس جمهوری اسلامی در نظر بگیرند.

وی در پایان تصریح کرد: جهاد تبیین باید بیت‌الغزل اقدامات ما در ستاد دهه فجر باشد.