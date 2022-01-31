به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استانها، برنامههایی که در شبکه های مختلف استانی و در مراکز مختلف تدارک دیده شده در بخش های مختلف است که جزئیات آنها در زیر می آید.
معرفی نخبگان
ویژهبرنامه «نخبگان» در مرکز آذربایجان شرقی در ۱۰ قسمت ۱۵دقیقهای تولید میشود و هدف از آن، معرفی نخبگان و دانشمندانی است که کمتر از ۴۵ سال دارند و عمدتا پس از پیروزی انقلاب اسلامیبه دنیا آمدهاند. پنج قسمت برنامه ۳۰ دقیقهای ویژه گروه سنی نوجوان هم در مرکز مهاباد در حال تولید است که شامل بخشها و پلاتوهایی با حضور اقوام مختلف ایرانی و حضور مجریان و تولید آیتمهایی در لوکیشنهای معرف استانهای گوناگون کشورمان است. «به وقت سحر» عنوان برنامه دیگری است که در سیمای مرکز خراسانرضوی و در ساختار مستند - گزارشی درباره زندانیان سیاسی پیش از انقلاب در هفت قسمت ۱۵ دقیقهای تولید میشود.
صدای انقلاب در رادیوهای استانی
رادیوهای استانی و شهری هم در دهه فجر امسال تدارک وسیعی دیدهاند، به نحوی که تولید و پخش نمایشهای رادیویی مناسبتی، اجرای نمایشهای طنز رادیویی برای گروه سنی کودک و نوجوان، حضور گزارشگران در محلههای مختلف و بازسازی وقایع و اتفاقات دوران انقلاب با همراهی مردم محله، پخش داستانهای انقلابی با صدای یک پدربزرگ و مادربزرگ با عنوان قصههای پیروزی، پخش صداهای مردمی در قالب وکس پاپ با موضوع وقایع و حوادث مرتبط با تلاش دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، معرفی و تحلیل فیلمهای سینمایی انقلاب در برنامه «سینمای انقلابی» و استفاده از فضای شبانه رادیو برای خواندن کتابهای انقلابی تاثیرگذار، بخشی از برنامههایی هستند که در صدای استانها برای ایامالله دهه فجر روی آنتن میروند.
معرفی اولینهای انقلاب
«کارنامه» به عنوان یکی از برنامههای موفق چهلمین سالگرد انقلاب مطرح بوده و به همین دلیل فرازهایی از این برنامه در دههفجر امسال هم از شبکههای استانی پخش میشود و در کنار اینها، برنامههایی نیز با محوریت معرفی اولینهای انقلاب، استفاده از ظرفیتهای حوزه هنری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرور تصاویر خاطرهانگیز حضور مردم در مراسم دههفجر استانی با عنوان آلبوم خاطرات، دعوتی از گروههای نمایش و تئاتر هر استان برای اجرا با موضوعایت همچون زندگینامه شهدای شاخص و نیز برپایی تریبون آزاد در دانشگاهها و شهرها و روستاها در دستور کار قرار دارد.
خاطرهبازی با سرودهای معروف انقلابی
دومین کارگروه، «سرودهای انقلابی» نام دارد که هدف از آن، ایدهپردازی، طرحریزی و تولید نماآهنگهایی مبتنی بر بازخوانی سرودهای معروف دوران قبل و پس از انقلاب است. به این ترتیب هماهنگی لازم برای بهکارگیری گروههای سرود استانی به منظور ضبط و کلیپسازی میدانی از آنها توسط کارگروه مذکور به انجام میرسد. آنچه تاکنون و در چارچوب کارگروه سرودهای انقلابی مصوب و اجرایی شده، تولید نماآهنگ از اجرای میدانی گروههای سرود در استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و گلستان است که برخی آنها در مرحله تصویربرداری و بعضی هم در مرحله تدوین هستند.
تولیدات مردمی روی آنتن شبکه شما و مراکز
«تولیدات مردمی» سومین کارگروهی است که با محوریت شبکههای استانی تشکیل شدهاست؛ این کارگروه آثار تولیدشده توسط اقشار مختلف مردم در ساختارهای گوناگون را جمعآوری، پالایش و دستهبندی کرده و برای پخش به شبکههای استانی و شبکه تلویزیونی «شما» خواهدداد.از جمله مهمترین اقدامات کارگروه تولیدات مردمی میتوان به برگزاری مسابقه ملی «دیوارآرایی» و پویش ویدئویی «قهرمان من» با همکاری معاونت فرهنگی سپاه و آموزش و پرورش در بستر فضای مجازی (سامانه شاد و سایت مرتبط با آن) اشاره کرد که جوایز نقدی ارزندهای هم برای برندگان در نظر گرفته شدهاست. همچنین پیرو درخواست برخی موسسات و نهادهای مردمی و هماهنگی صورت گرفته با موسسه اوج، مقرر شدهاست فراخوان تولیدات تلویزیونی مردمی ابلاغ و آثار دریافتی در قالبهای گوناگون برای پخش در اختیار صدا و سیما قرار بگیرند.
روایتهای مردمی از راهپیمایی
توجه ویژه مراکز به روایت مردمی از راهپیمایی ۲۲ بهمن از دیگر اولویتهای شبکههای استانی در سال جاری خواهدبود به نحوی که این سیاست از ابتدای دههفجر و در قالب برنامهها و میانبرنامههای موضوعی شروع شده و خرده روایتهای این روزها از زبان مردم در پایگاههای بسیج، کانونهای مساجد و کوچه و خیابان به تصویر کشیده میشود.
فرزندان موفق انقلاب
تهیه ویژهبرنامه «من فرزند انقلابم» با محوریت افراد موفق متولدشده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تولید و پخش ویژهبرنامههای ایاما... دههفجر با حضور عوامل تولید برنامه در شهرستانها، پخش سرودهای دستهجمعی حماسی و انقلابی در فضای استودیویی برنامههای کودک و نوجوان، برگزاری مسابقه گزارشگری در محلات با استقرار تریبون در محلات برای گزارش مردم از توفیقات منطقه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تولید آیتمهای کوتاه از آرمانها، خواستهها و برداشت شخصی افراد از انقلاب با عنوان «من و انقلاب» با لهجهها و گویشهای بومی و تولید برنامههای روستامحور با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش توسعه روستایی و انعکاس اقدامات و خدمات صورت گرفته در اقصی نقاط هر استان، از دیگر برنامههای عملیاتی شبکههای استانی برای دههفجر امسال به شمار میروند.
راهاندازی پویشهای مردمی
در حوزه سیما شاهد پخش مستندهایی با محوریت خدمات نظام جمهوری اسلامی در شهرستانها و روستاهای مناطق محروم در حوزه بهداشت و درمان و کشاورزی خواهیم بود. همچنین ایجاد فضای حماسی در برنامههای صبحگاهی، خانواده، کودک و نوجوان و جوان با پخش سرودهای ملی، توجه به ساختار طنز در برنامههای ترکیبی با محوریت ایجاد نشاط و افزایش جذابیت برنامهها و همچنین راهاندازی پویشهای مردمی از جمله ارسال عکسهای انقلابی، لبآهنگ سرودهای انقلابی و طراحی روزنامهدیواری برای کودکان و نوجوانان در کنار تولیداتی همچون تله تئاتر و کلیپهای کوتاه از مبارزات تاریخی مردم و زندگی و مبارزات مشاهیر استان و نقشآفرینان انقلاب اسلامی هم جزو اولویتهای سیمای استانها در دههفجر امسال هستند. همچنین قرار است جُنگ شبانهای به میزبانی دو مرکز طی ایامالله دههفجر تولید و به صورت همزمان روی آنتن شبکهشما و همه شبکههای استانی برود.
مسئولان، مهمان تلویزیون میشوند
در این بین شبکه «شما» نیز به صورت اختصاصی، ویژهبرنامه «بهارستان» را با حضور مسؤولان و نمایندگان مجلس در خصوص دستاوردهای ۴۳ ساله انقلاب اسلامی و رویکردهای گام دوم انقلاب روی آنتن میبرد. همچنین برنامه «دور افتخار» با هدف بررسی توسعه ورزش ایران، «صدای دانه» با تحلیل توسعه پایدار کشاورزی و دامداری و برنامه «ترانه باران» با پخش موسیقیهای حماسی و ملی دوران انقلاب از این شبکه پخش میشوند. علاوهبر اینها ارتباط زنده شبانه هر شب ساعت ۲۲ با مراکز خراسانرضوی، اصفهان، قم، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی توسط شبکه شما برقرار میشود و سری جدید مستندهای انقلاب اسلامی هم در دو بخش عصرگاهی و شبانگاهی پخش میشوند.
معرفی تبعیدگاههای کوچک
مرکز ایلام هم ویژهبرنامه «ایلام، تبعیدگاه کوچک» را در هفت قسمت ۱۰ دقیقهای تولید میکند و اماکنی که شخصیتهای مهم مبارزات علیه رژیم ستمشاهی در آنجا تبعید بودند به مخاطبان معرفی خواهدشد. صداوسیمای گلستان هم قرار است مسابقه «برگ برنده» را در هفت قسمت ۴۰ دقیقهای تولید کند؛ مسابقهای با ساختاری متفاوت که به مرکز سیمای استانها تحویل میشود و روی آنتن شبکهشما و شبکههای استانی خواهدرفت.
علاوهبر اینها مرکز فارس نیز ویژهبرنامه «دهههشتادیها» را برای دههفجر امسال میسازد. این برنامه به ارتباط متولدان این دههبا فرهنگ انقلاب اسلامی میپردازد و شامل ۱۰قسمت ۳۰ دقیقهای است.
۹ قسمت ویژهبرنامه ۱۰ دقیقهای با عنوان «صعود» هم در سیمای مرکز کردستان تولید میشود؛ این برنامه مروری است بر کتاب «صعود ۴۰ ساله» که دستاوردهای چهار دههنظام جمهوریاسلامی را بر اساس آمار بینالمللی روایت کرده است.
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