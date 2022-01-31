دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در محل استانداری زنجان، گفت: باید ریسک تخلفات را بالا ببریم و تغییر رفتارهایی را در برخورد با قاچاق کالا شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با انسجام بیشتر و برنامه ریزی مشخص‌تری ادامه پیدا کند، اظهار داشت: همه به این موضوع واقف هستند که قرار نیست تمام مشکلات یک شبه برطرف شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان به برخی مشکلات قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: در این عرصه نیز شاهد برخی ناهماهنگی‌ها و خلاءهای قانونی هستیم که این امر نباید اراده انجام کار درست را کم رنگ کند و به هر حال با شرایط فعلی و مجموعه اختیاراتی که داریم حداکثر استفاده را باید انجام داد.

رفیعی تاکید کرد: افزایش هماهنگی‌ها هم می‌تواند به ارتقای اقدامات منجر شود و دبیرخانه کمیسیون نیز مستمر گزارش‌های ماهانه از اعضا دریافت خواهد کرد.

وی به ایام الله دهه فجر اشاره کرد و ابراز داشت: امسال نیز مراسم‌ها با شور و نشاط و حضور گسترده مردمی برگزار شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان تاکید کرد: دهه فجر یادآور انقلاب اسلامی سال ۵۷ است و باید این مهم توسط مدیران هم تبیین شود.

رفیعی با بیان اینکه اهداف و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید برای نسل جدید تبیین شود، افزود: در ارتباط با پشتیبانی‌ها، به لحاظ بحث‌های ستادی و لجستیک و دیگر مسائل باید پیگیری و هماهنگی لازم در این خصوص انجام شود و باید مشکلات وضعف ها در این خصوص مطرح شود.

وی تصریح کرد: ارگان‌های متولی ظرفیت‌ها را احصا و مشکلات را مطرح و مکاتبه کنند تا مواردی که در اختیار استان است پیگیری و رفع شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر امحای کالاهای قاچاق تاکید دارند، افزود: مساله فروش و یا امحا طبق دستور قضایی انجام گیرد که مرجع این حوزه تعزیرات است.