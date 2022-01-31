به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی عصر دوشنبه در دیدار با معتمدین شاهین ویلا و باغستان کرج ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: زندگی در عصر حاضر را باید مدیون حضرت امام خمینی (ره) و خون مطهر شهدا بود که امنیت انقلاب را تأمین کرده است و همچنین قدردان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.
وی با بیان اینکه اگر دستاوردهای انقلاب تبیین نشود، جلوی تحریف را نمیتوان گرفت؛ خاطرنشان کرد: تحریفهایی که در مسیر انقلاب صورت میگیرد جای شهید و جلاد را عوض میکند و اگر دستاوردها بیان نشوند عدهای انقلاب را با داشتههایش محاکمه میکنند.
عباسی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین و روشنگری در منظر رهبر انقلاب افزود: تبلیغات مسموم دشمن در فضای مجازی شبهات زیادی را برای قشر جوان ایجاد کرده که با تبیین و روشنگری میتوان تا حد زیادی به خنثی کردن این نقشههای شوم کمک کرد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با بیان اینکه در کنار مسائل اقتصادی باید به مسائل فرهنگی و اعتقادی هم توجه کرد؛ تصریح کرد: بعد از گذشت ۴۳ سال از انقلاب هنوز هم عدهای تحریف میکنند که حضرت امام خمینی (ره) ۱۲ بهمن سال ۵۷ در بهشت زهرا گفتند آب و برق را برای مردم مجانی میکنیم در حالی که اولین بار سخنگوی دولت موقت به این موضوع اشاره کرد؛ بنابراین دستاوردهای نظام را باید تبیین کرد و گرنه جریان تحریف کار خود را میکند.
وی اظهار کرد: ما در بسیاری از حوزهها پیشرفت چشمگیری داشتیم. در سلولهای بنیادین، نانوتکنولوژی، صنعت نظامی و دفاعی، موشکی، هستهای و … جزو معدود کشورهای دنیا هستیم که قلههای ترقی را طی کردهایم، در اقتصاد هم اگر عقب ماندیم به این دلیل بود که کار را به افرادی سپردیم که دل در گرو کشور نداشتند.
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