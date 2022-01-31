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۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۲۲:۱۸

با بستری ۳۳ بیمار؛

تعداد بیماران بستری در خراسان شمالی به ۱۵۳ مورد رسید

تعداد بیماران بستری در خراسان شمالی به ۱۵۳ مورد رسید

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از فوت یک بیمار کرونایی و بستری ۳۳ نفر طی شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر یک شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت ۳۳ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شدند؛ همچنین در این مدت یک مورد فوت به ثبت رسید.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۱۵۳ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تزریق دز یادآور واکسن کرونا، اضافه کرد: واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی عامل ریشه کنی و مهار بیماری کرونا است؛ بنابراین شهروندانی که هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند یا نوبت دز سوم آن‌ها فرا رسیده سریع‌تر نسبت به این امر اقدام کنند.

پورنقی تصریح کرد: بی‌توجهی به واکسیناسیون و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند روند کاهشی تلفات را معکوس کند و بار دیگر وضعیت قرمز را به نقشه کرونا بازگرداند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: تاکنون حدود ۹۷ درصد شهروندان خراسان شمالی واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

کد مطلب 5413789

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    نظرات

    • IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
      0 0
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      ورود خودروهای شخصی غیرهم استانی ازهم اکنون یا اسفند تا پایان نوروز ممنوع شود
    • IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
      0 0
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      همه استانها از 3روز تا دوهفته مدارس راتعطیل کردند مازندران تمام تالارها وباشگاه وورزشگاه و...رابست همه استانها به خود جنبیدن اصلا استان ما تواین کشوره؟ماشالله ما همش در بازگشاییها ومراسمات وتجمعات پیشقدم هستیم انشالله که همه سالم باشن کباب درست میکنیم بدون ماسک همش توش کروناست

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