تعداد بیماران بستری در خراسان شمالی به ۱۵۳ مورد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر یک شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت ۳۳ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شدند؛ همچنین در این مدت یک مورد فوت به ثبت رسید.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۱۵۳ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با تاکید بر ضرورت تزریق دز یادآور واکسن کرونا، اضافه کرد: واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی عامل ریشه کنی و مهار بیماری کرونا است؛ بنابراین شهروندانی که هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند یا نوبت دز سوم آن‌ها فرا رسیده سریع‌تر نسبت به این امر اقدام کنند.

پورنقی تصریح کرد: بی‌توجهی به واکسیناسیون و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند روند کاهشی تلفات را معکوس کند و بار دیگر وضعیت قرمز را به نقشه کرونا بازگرداند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: تاکنون حدود ۹۷ درصد شهروندان خراسان شمالی واکسن کرونا را دریافت کرده اند.