  1. استانها
  2. البرز
۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۲۲:۴۶

واکنش ستاد امر به معروف البرز به کلیپ هنجارشکنانه در اداره‌ ارشاد

واکنش ستاد امر به معروف البرز به کلیپ هنجارشکنانه در اداره‌ ارشاد

البرز - ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز در پی انتشار کلیپ هنجارشکنانه در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد البرز بیانیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز در پی انتشار کلیپی مربوط به نشست انجمن ادبی در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام موضع کرد که به شرح ذیل است:

با توجه به عدم نظارت کافی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به نشست انجمن ادبی آذری زبان‌ها در این اداره‌کل پیگیری مسئله در دستورکار ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قرار گرفت.

در این راستا مدیر انجمن به اداره ارشاد دعوت و ضمن توبیخ کتبی، معین شد که در فایل تصویری از عموم مردم مؤمن و هنردوست استان بخاطر بی‌اعتنایی به شرع و قانون رسماً عذرخواهی کنند. همچنین مجوزشان برای برگزاری جلسات باطل شد.

همچنین مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز به صورت مکتوب توبیخ شده و موضوع در پرونده درج شد.

کد مطلب 5413801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه