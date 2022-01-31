واکنش ستاد امر به معروف البرز به کلیپ هنجارشکنانه در اداره‌ ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز در پی انتشار کلیپی مربوط به نشست انجمن ادبی در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام موضع کرد که به شرح ذیل است:

با توجه به عدم نظارت کافی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به نشست انجمن ادبی آذری زبان‌ها در این اداره‌کل پیگیری مسئله در دستورکار ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قرار گرفت.

در این راستا مدیر انجمن به اداره ارشاد دعوت و ضمن توبیخ کتبی، معین شد که در فایل تصویری از عموم مردم مؤمن و هنردوست استان بخاطر بی‌اعتنایی به شرع و قانون رسماً عذرخواهی کنند. همچنین مجوزشان برای برگزاری جلسات باطل شد.

همچنین مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز نیز به صورت مکتوب توبیخ شده و موضوع در پرونده درج شد.