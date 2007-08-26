دکتر علی اکبر حقدوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشجویان جدید الورود در زمان ورود به دانشگاه با محیط متفاوتی از نظر آموزشی مواجه می شود و نیاز است دانشگاه برنامه ریزی مناسبی برای تطبیق شرایط روحی دانشجویان از دوره های کاردانی تا تخصص در نظر گیرد.

وی با اشاره به تدوین برنامه های کارگاهی برای تطبیق شرایط روحی و روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با محیط های آموزشی و درمانی دانشگاه گفت : رشته های علوم پزشکی از نظر محتوی و محیط آموزش با سایر رشته ها متفاوت است و به همین دلیل کارگاههای مهارتی و ارتباطی برای دانشجویان برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یاد آور شد: افت تحصیلی بسیاری از دانشجویان پزشکی و رشته های مرتبط به دلیل وجود خودگم کردگی در محیط جدید است.

وی اظهار داشت: برای دانشجویان دکتری عمومی پزشکی سال اولی کارگاه مهارت زندگی، مواجهه با استرس، نحوه ارتباط گیری با سایر دانشجویان و اساتید و فن مطالعه در نظر گرفته شده است که در گروه های مختلف در مدت 5 روز برگزار می شود و برای دانشجویان رشته های کارشتاسی کارگاه دو روزه فن مطالعه برگزار می شود.

حقدوست در خصوص کارگاههایی که برای دانشجویان دوره دستیاری تخصصی پزشکی برگزار می شود، گفت: برنامه آموزشی مبسوطی به روال سال گذشته در موضوعاتی مانند پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این کارگاه به دلیل مسئولیت قانونی دستیاران و همچنین اهمیت نقش آموزشی آنها در آموزش به دانشجویان سال آخر پزشکی برگزار می شود . دستیاران در این کارگاه با نحوه آموزش، فن یادگیری و چگونگی جستجو در منابع اینترنتی آشنا می شوند.