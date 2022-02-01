  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۲ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۵۵

امام جمعه بجنورد:

برای بیان دستاوردهای انقلاب از فضای مجازی باید بهره برد

برای بیان دستاوردهای انقلاب از فضای مجازی باید بهره برد

بجنورد- امام جمعه بجنورد با تاکید بر لزوم بیان دستاوردهای انقلاب و مبارزه با سیاه نمایی دشمنان، گفت: باید از فضای مجازی در این مسیر به خوبی استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری صبح سه شنبه در دیدار اعضای ستاد دهه فجر خراسان شمالی که در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: مسئولان با همراهی مردم دهه فجر را با شور و حرارت برگزار کنند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: هر دستگاه و اداره به صورت اختصاصی جلسات بصیرتی و تبیینی برگزار کرده و مسئولان مختلف دستاوردهای مختلف نظام در حوزه‌های گوناگون را بازگو کنند.

وی افزود: دشمن تلاش دارد با سیاه نمایی، دستاوردهای مختلف نظام را زیر سوال ببرد و آن‌ها را بی ارزش جلوه دهد اما این مسئله باید با تبیین و بیان دستاوردها خنثی شود.

حجت الاسلام نوری بیان داشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تشکیل جبهه مقاومت و کسب پیروزی‌های مکرر علیه نظام سلطه است و انقلاب اسلامی راه نجات را به امت نشان داد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با تاکید بر اینکه در ایام دهه فجر باید مشکلات مردم را بیش از پیش رفع کرد، گفت: مسئولان این ایام را به صورت روزمرگی طی نکنند.

وی افزود: جلسات هم‌فکری هم در ادارات با معاونت‌ها و متخصصان امر برگزار و نقص‌ها و امور قانونی به خوبی بیان شود، ضمن اینکه تبلیغات پیرامونی ادارات باید با نصب پرچم و بنز با محتواهای راهبردی و انقلاب تزئین شود.

حجت الاسلام نوری در انتها گفت: برای بیان دستاوردهای انقلاب باید از فضای مجازی به بهترین نحو بهره برد اما باید توجه داشت بیان دستاوردها همراه با نکات علمی و به صورت دقیق باشد.

کد مطلب 5414001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه