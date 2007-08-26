۴ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۱۴

/ اختصاصی مهر /

حذف شرط سنی مربیان در آزمون دکتری تخصصی پزشکی / امکان ادامه تحصیل کلیه مربیان علوم پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از حذف شرط سنی در آزمون دکتری تخصصی Ph.D برای مربیان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی شرط سنی برای شرکت مربیان آموزشی را در آزمون Ph.D حذف کرد.

وی اضافه کرد: پیش از این شرط سنی برای شرکت مربیان وجود داشت و بر اساس این مصوبه تمام مربیان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی می توانند در آزمون دکتری تخصصی شرکت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به حضور 4 هزار مربی آموزشی در علوم پزشکی اظهار داشت: حذف شرط سنی امکان ادامه تحصیل و رشد را برای این گروه عظیم از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی را فراهم می کند.

وی این برنامه را در راستای ارتقاء و توانمند سازی مربیان علوم پزشکی برشمرد و گفت: هدف معاونت آموزشی این است که تحصیلات دانشگاهی مربیان علوم پزشکی ارتقاء پیدا کند که شرکت در مقطع دکتری تخصصی و ادامه تحصیل در رشته های دکتری همراه با پژوهش (Ph.D By Research) از جمله این راهکارها است.

عین اللهی سهم مربیان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی را در آموزش و پژوهش دانشگاه های علوم پزشکی انکار ناپذیر دانست و گفت: این گروه سهم عمده ای در ارتقاء سطوح آموزش و تقویت و عمق بخشیدن به تحقیقات در علوم پزشکی بر عهده داشته اند.

کد مطلب 541435

