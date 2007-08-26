حذف شرط سنی مربیان در آزمون دکتری تخصصی پزشکی / امکان ادامه تحصیل کلیه مربیان علوم پزشکی

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی شرط سنی برای شرکت مربیان آموزشی را در آزمون Ph.D حذف کرد.

وی اضافه کرد: پیش از این شرط سنی برای شرکت مربیان وجود داشت و بر اساس این مصوبه تمام مربیان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی می توانند در آزمون دکتری تخصصی شرکت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به حضور 4 هزار مربی آموزشی در علوم پزشکی اظهار داشت: حذف شرط سنی امکان ادامه تحصیل و رشد را برای این گروه عظیم از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی را فراهم می کند.

وی این برنامه را در راستای ارتقاء و توانمند سازی مربیان علوم پزشکی برشمرد و گفت: هدف معاونت آموزشی این است که تحصیلات دانشگاهی مربیان علوم پزشکی ارتقاء پیدا کند که شرکت در مقطع دکتری تخصصی و ادامه تحصیل در رشته های دکتری همراه با پژوهش (Ph.D By Research) از جمله این راهکارها است.

عین اللهی سهم مربیان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی را در آموزش و پژوهش دانشگاه های علوم پزشکی انکار ناپذیر دانست و گفت: این گروه سهم عمده ای در ارتقاء سطوح آموزش و تقویت و عمق بخشیدن به تحقیقات در علوم پزشکی بر عهده داشته اند.