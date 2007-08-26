نقش مثبت پروتئین مشتق شده از اجداد باکتری سیاه زخم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مدرسه علوم پزشکی زیستی دانشگاه موناش استرالیا که نتایج یافته های خود را در ماهنامه علمی ساینس منتشر کرده اند، موفق شدند ارتباط خویشاوندی میان پروتئین های سرباز سیستم ایمنی انسان و اجداد باکتری های سمی مسئول بیماری هایی چون سیاه زخم ، قانقاریا و مخملک را کشف کنند.

این بررسی ها نشان می دهد که پروتئین های سرباز از اجداد این گونه از باکتری های سمی مشتق شده اند. این پروتئین ها می توانند به سلولهای سرطانزا و سلولهای آلوده شده با ویروس و باکتری ها حمله کنند و با کشتن این سلولها به عنوان یک "مته قاتل سلولهای بیماریزا" شناخته شوند.

همچنین این گونه از پروتئین ها می توانند در مقابل حملات خارجی از سیستم ایمنی دفاع و نقش مهمی در "لانه گزینی" جنین ایفا کنند. پروتئین های سرباز سیستم ایمنی می توانند درمقابل بیماری های حاد خونی نیز مقاومت کنند.

به گفته این محققان، این پروتئین ها تنها تاثیرات مثبت ندارند بطوری که اگر کنترل نشوند می توانند سیستم ایمنی را تخریب کنند. از اینجا می توان به اهمیت شناخت ساختار و عملکرد آنها پی برد.

این تیم تحقیقاتی استرالیایی با استفاده از بلونگاری با اشعه ایکس، ساختار پروتئین سرباز Plu-MACPF را مورد تجزیه قرار دادند و کشف کردند که بین خانواده این پروتئین سیستم ایمنی و برخی از خطرناکترین باکتری های سمی ارتباط خویشاوندی وجود دارد.

دراین خصوص این دانشمندان اظهار داشتند که در میلیون ها سال تکامل، باکتری ها این مواد پروتئینی را به عنوان یک اسلحه حمله توسعه دادند، درحالی که حیوانات و انسان از این پروتیئن ها به عنوان یک وسیله دفاعی استفاده کردند.