کورمک مک کارتی جایزه ای دیگر را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، "کورمک مک کارتی" برنده جایزه پولیتزر، جایزه 20 هزار دلاری جیمز تیت بلک را به خاطر رمان "جاده" دریافت کرد.

این جایزه که از سوی دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند اعطا می شود، یکی از معتبرترین و قدیمی ترین جوایز بریتانیا و حتی اروپا محسوب می شود که به مناسبت یادبود جیمز تیت بلک در سال 1919 در اسکاتلند تاسیس شد. نویسندگانی مانند دی اچ لارنس، ای ام فورستر، گراهام گرین، ویلیام گلدینگ و آلدوکس هاکسلی از برندگان سابق آن محسوب می شوند.

این جایزه سال قبل به یان مک اوان رسیده بود. از نامزدهای معتبر امسال می توان آلیس مونرو، سارا واترز، چیماندا نگوزی را نام برد.

رمان "جاده" اثر کورمک مک کارتی از پرفروش ترین کتاب های سال بوده است که چندین جایزه را نصیب نویسنده اش کرد. از دیگر آثار این نویسنده می توان به "کودک خدا"، "تاریکی برون"و "ساتره" اشاره کرد.