کنفرانس پیشنهادی بوش فریبی بیش نیست/ ابومازن یک صهیونیست در لباس فلسطینی است

"ابواسامه عبدالمعطی" در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر درباره درخواست جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای برگزاری کنفرانس بین المللی سازش که قرار است پاییز سال جاری برگزار شود، گفت : این کنفرانس چیز تازه ای در بر ندارد و همچون دیگر طرحهای پیشین آمریکا شکست خواهد خورد.

وی افزود : طرحهای پیشین آمریکا همچون اجلاس مادرید، توافقنامه اسلو، پیمان کمپ دیوید و پیمان شرم الشیخ و اخیرا نقشه راه همه به شکست انجامیده اند. تمام این طرحها و فراخوانها توفیقی نداشته اند، چون صادقانه نبوده اند، بلکه ابزاری برای فریب فلسطینی ها، اعراب و مسلمانها بوده اند. همه این طرحها و اجلاسها،حاصلی جز ویرانی فزاینده،کشتار، توسعه شهرک های صهیونیست نشین و یهودی سازی قدس و اراضی فلسطینیان در بر نداشته است. بوش با ارائه این دعوت،در چنین شرایطی درصدد تفرقه افکنی و دامن زدن به اختلافات میان فلسطینی ها پس از حوادث غزه و انزوای هرچه بیشتر حماس در کنار تقویت سیاسی و مالی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین است.

وی درباره مخالفت ابومازن با مذاکره با حماس نیز گفت : پافشاری ابومازن بر عدم مذاکره با حماس در حالی که با آغوش باز به استقبال ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی می رود؛ یک علامت سؤال بزرگی فراروی این شخصیت و اطرافیانش در رام الله قرار می دهد.

ابواسامه افزود : پذیرفتنی نیست که ابومازن با دشمن ملت فلسطین مذاکره می کند، اما از طرفی با صدور بخشنامه ها و مصوبات غیر قانونی به برادران فلسطینی اش، حماس، ضربه می زند و اروپا و جهانیان را به محاصره و تحریم نوارغزه فرا می خواند. قطع برق نوارغزه گواهی بر این مدعاست. وی با چنین اقداماتی نشان داد که یک صهیونیست در لباس فلسطینی است که اینک این نقاب بر زمین افتاده و چهره واقعی وی برملا شده است.

نماینده حماس در تهران تنها راه خروج از بحران کنونی فلسطین را انجام مذاکره و گفتگوی بی قید و شرط(میان جنبشهای فتح و حماس) دانست.

وی تاکید کرد که حماس از طریق گفتگو خواهان حل و فصل همه مسائلی که یقینا به سود ملت و در راستای اهداف ملی است.

ابواسامه این مسئله که حماس مکالمات تلفنی ساکنان نوارغزه را شنود می کند، تکذیب و اعلام کرد که این مسئله هم از لحاظ شرعی و هم ملی مردود است و برعکس با مدرک و سند ثابت شده است که دولت قبلی فلسطین(دولت پیش از دولت اسماعیل هنیه) دست به چنین کاری می زد.

وی درباره تحریم نوارغزه و اوضاع اقتصادی آن اظهار داشت : اوضاع اقتصادی نوارغزه دشوار است و ما منکر آن نیستیم. تحریم این منطقه از همان روز نخست پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در ژانویه 2006 آغاز شد و دامنه این تحریمها اینک در پی سرکوب عوامل نا امنی در نوارغزه و برقراری امنیت و ثبات در این منطقه(کنترل این منطقه توسط حماس از اواسط ژوئن) فراگیرتر شده است، اما با وجود این اوضاع دشوار، دولت قانونی هنیه(دولت برکنار شده وحدت ملی) به تمام وظایف خود در تمام سطوح عمل می کند و حقوق ماه ژوئن کلیه کارکنان را پرداخت کرده و ظرف یکی دو روز آینده حقوق ماه ژوئیه را پرداخت خواهد کرد.



ابواسامه ابراز عقیده کرد: پایداری و صبر ملت فلسطین و حمایت کشورهای عربی و اسلامی و آزادگان جهان، حماس بر مشکلات (مالی) نوارغزه فائق خواهد آمد و موفق به شکست این تحریم ظالمانه خواهد شد.

وی جهاد و مقاومت و پایداری و آگاه سازی ملت فلسطین نسبت به توطئه هایی را که بر ضد آن انجام می شود، راهکار حماس برای مقابله با کنفرانس بین المللی صلح دانست.



ابواسامه ابراز عقیده کرد: حماس در انتخابات آتی فلسطین رای خواهد آورد، اما این بدین معنی نیست که این جنبش با برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین موافق است، زیرا قبول چنین امری به مثابه پذیرش کودتا علیه مشروعیت فلسطین و انتخاباتی است که حماس در آن به پیروزی رسیده است.

نماینده حماس در ایران درباره اقدام اخیر آمریکا مبنی بر فروش سلاح به برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی اظهار داشت : آمریکا هرگز خیری برای کشورهای عربی و اسلامی نمی خواهد و اساسا این کشور در پی تحقق چند مسئله است. هدف اول فتنه انگیزی میان مسلمانان و درگیر کردن آنان در جنگهای داخلی است تا بتواند آنها را تضعیف کند.هدف دوم فرسایش یا غارت ثروتهای منطقه از طریق فروش این مقادیر اسلحه است. هدف سوم بازی با فرهنگ رایج در منطقه و تغییر آن است. به طوری که دشمن اصلی در منطقه ایران معرفی شود نه اسرائیل.

ابواسامه افزود : من معتقدم که سران این کشورها باید آنقدر تدبیر داشته باشند که اهداف آمریکا را از فروش این سلاح ها تشخیص دهند و این مسئله را دریابند که هدف آمریکا تضعیف کشورهای عربی و تقویت رژیم صهیونیستی است. مسئله دیگر اینکه مسلمانان به جای اتحاد و یکپارچگی علیه رژیم صهیونیستی به نزاع و درگیری با یکدیگر بپردازند.

نماینده حماس در تهران تصریح کرد : ما به نوبه خود تاکید می کنیم ایران هیچگاه با کشورهای منطقه سر ستیز و دشمنی نداشته و ندارد و کشورهای منطقه سرانجام این طرح شوم آمریکایی صهیونیستی را که سعی در جنگ افروزی در منطقه و تضعیف کشورهای منطقه به سود رژیم صهیونیستی دارد، نقش بر آب خواهند کرد.