وزیر علوم از صندوق رفاه دانشجویان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی ظهر امروز از بخش های درآمد صندوق رفاه که مربوط به بازپرداخت وام های دانشجویان و رسیدگی به وضعیت دانشجویان بدهکار به صندوق می شود و همچنین واحد خوابگاه های آن بازدید کرد و با کارمندان این مجموعه در مورد مشکلاتشان صحبت کرد.

وزیر علوم همچنین در ادامه بازدید در جریان فعالیت های کارمندان صندوق رفاه در بخش های دانشجویی و پرداخت وام به دانشگاهها و اداره امور مالی صندوق شامل پرداخت ها، دریافت ها، صدور چک و صدور سند قرار گرفت.

دکتر زاهدی در پایان در نشستی با خبرنگاران در خصوص عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: صندوق رفاه برای اولین بار از تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سراسر کشور بازدید کرده و بانک اطلاعاتی جامعی را درمورد امکانات رفاهی و دانشجویی دانشگاه ها به دست آورده است.

وی ادامه داد: گزارش صندوق برای تأسیس خوابگاه در سال های آتی مورد استفاده قرار می گیرد.

وزیر علوم اظهار داشت: 2 سال عملکرد وزارت علوم در دولت نهم نشان دهنده داشتن توانایی این وزارتخانه برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله است.