انقلاب اسلامی زلزله سیاسی در دنیا بود/جرقه انقلاب دراصفهان زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد استکی شامگاه چهارشنبه در یادواره ۷۰۰ شهید شهرستان شاهین شهر و میمه ضمن تبریک حلول ماه رجب و میلاد حضرت امام باقر (ع) و همچنین تبریک دهه فجر و تسلیت ارتحال آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه اصفهان همواره در مبارزات انقلاب اسلامی پیشرو بوده است، اظهار داشت: از همان سال ۴۲ و ۴۳ مردم و علمای اصفهان در مبارزات همراه رهبر کبیر انقلاب بودند.

وی با بیان اینکه ارتباط قلبی بین مردم و حضرت امام خمینی (ره) سابقه دیرینه دارد، ابراز داشت: این ارتباط ریشه در ارتباط با ائمه اطهار (ع) دارد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه افزود: در رژیم گذشته نمایشگاهی در اصفهان از جنایات رژیم شاه راه‌اندازی شده بود که این نمایشگاه مورد استقبال مردم قرار گرفت و حکومت وقتی که از اهمیت این نمایشگاه برخوردار شد حمله کردند و نمایشگاه را از بین بردند.

وی با بیان اینکه بر اثر ایستادگی و مقاومت مردم و اهدای شهدای زیاد انقلاب به پیروزی رسیده است، ادامه داد: البته جرقه اصلی انقلاب در اصفهان شکل گرفت، هر چند در شهرهای دیگر نیز این شرایط را داشتیم اما در اصفهان ضریب پیشرفت بیشتری داشت.

اصفهان پیشروترین استان در انقلاب بود

سردار استکی تاکید کرد: اصفهان یکی از پیشروترین استان‌های کشور در پیروزی انقلاب بود و در دهه فجر نیز مردم اصفهان استقبال زیادی داشتند و از پنجم بهمن مردم اصفهان به تهران آمدند تا از رهبر کبیر انقلاب استقبال کنند.

وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی زلزله سیاسی در جهان شکل گرفت، ادامه داد: انقلاب معادلات سیاسی دنیا را بر هم زد، در آن زمان یکسری از کشورها با شوروی بودند در بلوک شرق و یکسری از کشورها هم با آمریکا بودند در بلوک غرب و با انقلاب اسلامی قدرت‌ها از هم پاشید و قدرتی به نام اسلام با رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفت.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه حضرت امام (ره) ایمان به هدف داشتند، افزود: هدف ایشان رضای خدا و کار برای خدا بود، استقرار نظام اسلامی نیز از دیگر اهداف رهبر کبیر انقلاب بود.

رهبر کبیر انقلاب به راه و قول خود ایمان داشت

وی گفت: رهبر کبیر انقلاب به راه و قول خود ایمان داشت و همه توانش را به کار گرفت تا مردم را از ظلم نجات دهد.

سردار استکی با بیان اینکه امام (ره) هیمنه آمریکا را شکستند، دشمن گروه‌های مختلف را در دوران بعد از انقلاب در شهرهای مختلف تحریک کردند تا انقلاب را از بین ببرند اما موفق نشدند، ادامه داد: بعد از آن کودتا کردند و در ادامه نیز جنگ تحمیلی را راه‌اندازی کردند و بیش از ۳۰ کشور جهان رو به روی ایران ایستادند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور در عرصه‌های علمی، موشکی، دفاعی و … پیشرفت‌های قابل توجهی را داشته‌ایم، ابراز داشت: برخی به ما می‌گویند که باید بُرد موشک‌ها را کم کنید تا ۱۵۰ متر آن‌طرف باشد اما ما می‌گوئیم موشک‌های ما باید به همه جای دنیا برود.

ضد انقلاب مشکلات اقتصادی را دستاویز قرار داده است

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه اضافه کرد: اگر مقایسه‌ای بین دستاوردهای رژیم شاهنشاهی و انقلاب اسلامی داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که انقلاب و دستاوردهای آن منجر به اقتدار کشور شده است.

وی با بیان اینکه ضد انقلاب مشکلات اقتصادی را دستاویز قرار داده و به دیگر جنبه‌های مثبت انقلاب توجهی ندارد، گفت: ایران امروز مقتدر است و به هیچ کشوری اجازه تجاوز نمی‌دهد چرا که هر کس یک موشک بزند، ۱۰ موشک می‌خورد.