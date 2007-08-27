64 سمن در خراسان جنوبی فعال است

یحیی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: این تشکل ها با هدف سازماندهی جوانان در حوزه های فعالیتی خاص ایجاد شده اند و در حال حاضر بالغ بر دو هزار و 500 نفر از جوانان خراسان جنوبی در قالب این تشکل ها ساماندهی شده اند.

وی افزود: از این تعداد 46 سمن در شهرستان بیرجند و مابقی در سایر شهرستانهای استان در حال فعالیت هستند.

سالاری عمده فعالیتهای این تشکل ها را در زمینه مسائل علمی، فرهنگی، دینی و معرفتی، گردشگری، زیست محیطی، اشتغال و مباحث ورزشی عنوان نمود و بر عدم فعالتهای سیاسی این سمن ها تاکید نمود.

وی سقف اعتبارات تخصیصی به این تشکلها را بالغ بر 10 میلیون تومان ذکر کرد و اذعان داشت: این اعتبارات پس از بررسی طرح های مربوطه و متناسب با زمینه فعالیت به این تشکلات اختصاص می یابد.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان جنوبی در ادامه از راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی جوانان نخبه فعال این استان خبر داد و خواستار همکاری مسئولان برای جذب و معرفی جوانان نخبه استان شد.