100 دستگاه اتوبوس در مشهد به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سازمان اتوبوسرانی مشهد هم طبق مصوبه شورای شهر موظف شده است تعداد اتوبوس های فعال و خطی خطوط اتوبوس درون شهری در جریان خصوصی سازی کاهش نیابد.

حداکثر بهای خدمات اتوبوس خصوصی 100 تومان است و افزایش نرخ خدمات نیازمند مصوبه شورای شهر است.

همچنین در عقد قرارداد فیما بین شهرداری و شرکت خصوصی حضور ناظر کمیسیون حمل و نقل شورا ضروری است.

شرکت خصوص متعهد شد به تعداد دو برابر اتوبوسی که به صورت یارانه ای از دولت می گیرد در مدت یک سال اتوبوس غیر یارانه ای وارد سیستم حمل و نقل درون شهری مشهد کند که تعیین بهای خدمات اتوبوس های غیر یارانه ای نیز به نظر شورا بستگی دارد.

