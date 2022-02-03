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۱۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۸:۳۳

رئیس اداره منابع آب نمین خبر داد؛

سد مخزنی عنبران در انتظار تحقق بودجه

سد مخزنی عنبران در انتظار تحقق بودجه

نمین ـ رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین گفت: سد مخزنی عنبران به دلیل عدم تحقق بودجه با کندی پیش می رود.

علی اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سد مخزنی عنبران هم اکنون بالغ بر ۶۵ درصد پیشرفت دارد اظهار کرد: عملیات اجرایی سد عنبران متوقف نشده است ولی به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم تحقق بودجه به صورت یک شیفت اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: سد مخزنی عنبران با هزینه‌ای بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن انجام شده و تکمیل این پروژه نیازمند ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر است.

اکبری افزود: در حال حاضر عملیات خاک‌ریزی بدنه سد با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال انجام است و ساخت قطعات هیدرومکانیکال سد اتمام یافته و قطعات ابزار دقیق به کارگاه حمل گردیده است.

وی در ارتباط با عدم افتتاح سد در سال جاری گفت: افتتاح سد بر اساس بودجه تخصیص یافته برنامه‌ریزی شده بود به دلیل عدم تحقق بودجه به سال آینده موکول شد هر زمان بودجه تحقق یابد بعد از ۵ یا ۶ ماه سد آبگیری خواهد شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با حقآبه روستاهای «امین جان»، «نوشنق»، «گرده» و «ارونج» گفت: حقآبه روستاهای پایین دست محفوظ است میزان آبی که به سد وارد می‌شود باید از سد خارج شود در شرایط بارندگی خروجی سد بیشتر و پایدارتر خواهد بود.

وی افزود: کنترل سیلاب، تغذیه چاه‌ها و چشمه‌های پایین دست، تأمین حقابه کشاورزی پایین دست و توسعه گردشگری از اهداف ایجاد سد مخزنی عنبران است.

اکبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با استفاده آب سد مخزنی عنبران برای آب شرب شهر عنبران و روستاهای اطراف گفت: ظرفیت سد عنبران یک میلیون متر مکعب است و سدهایی که ظرفیت آب آن‌ها یک میلیون متر مکعب است برای آب شرب استفاده نمی‌شود.

کد مطلب 5416172

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