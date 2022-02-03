سد مخزنی عنبران در انتظار تحقق بودجه

علی اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سد مخزنی عنبران هم اکنون بالغ بر ۶۵ درصد پیشرفت دارد اظهار کرد: عملیات اجرایی سد عنبران متوقف نشده است ولی به دلیل شرایط آب و هوایی و عدم تحقق بودجه به صورت یک شیفت اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: سد مخزنی عنبران با هزینه‌ای بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن انجام شده و تکمیل این پروژه نیازمند ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر است.

اکبری افزود: در حال حاضر عملیات خاک‌ریزی بدنه سد با پیشرفت ۴۰ درصدی در حال انجام است و ساخت قطعات هیدرومکانیکال سد اتمام یافته و قطعات ابزار دقیق به کارگاه حمل گردیده است.

وی در ارتباط با عدم افتتاح سد در سال جاری گفت: افتتاح سد بر اساس بودجه تخصیص یافته برنامه‌ریزی شده بود به دلیل عدم تحقق بودجه به سال آینده موکول شد هر زمان بودجه تحقق یابد بعد از ۵ یا ۶ ماه سد آبگیری خواهد شد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان نمین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با حقآبه روستاهای «امین جان»، «نوشنق»، «گرده» و «ارونج» گفت: حقآبه روستاهای پایین دست محفوظ است میزان آبی که به سد وارد می‌شود باید از سد خارج شود در شرایط بارندگی خروجی سد بیشتر و پایدارتر خواهد بود.

وی افزود: کنترل سیلاب، تغذیه چاه‌ها و چشمه‌های پایین دست، تأمین حقابه کشاورزی پایین دست و توسعه گردشگری از اهداف ایجاد سد مخزنی عنبران است.

اکبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با استفاده آب سد مخزنی عنبران برای آب شرب شهر عنبران و روستاهای اطراف گفت: ظرفیت سد عنبران یک میلیون متر مکعب است و سدهایی که ظرفیت آب آن‌ها یک میلیون متر مکعب است برای آب شرب استفاده نمی‌شود.