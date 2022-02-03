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۱۴ بهمن ۱۴۰۰، ۲۳:۴۷

فرمانده سپاه ورامین:

تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان ضروری است

تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان ضروری است

ورامین- فرمانده سپاه ورامین گفت: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد سعید تاجیک عصر پنجشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی ضمن قدردانی از برپایی این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی، موضوع اشتغال و ایجاد زمینه کارآفرینی را در منظر توجه قرار داده و در نتیجه باعث رشد اقتصاد خانواده‌ها و رونق کسب و کار می‌شود.

تاجیک با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از اشتغال جوانان بیان داشت: برپایی نمایشگاه با هدف تقویت مشاغل و حمایت از مشاغل خانگی و ایجاد فرصت برای نمایش قابلیت‌ها و توانایی‌های جوانان و کارآفرینان روستایی و عشایر شهرستان صورت گرفته است.

فرمانده سپاه ورامین عنوان داشت: کمک به ایجاد، رشد و جهش در عرصه تولیدات کارآفرین‌ها ازجمله برنامه‌های این نمایشگاه محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول چهل سال در هر شهرستان بسیار مهم است چرا که باید به جوانان و نسل انقلاب اطلاعات بیشتری در خصوص دستاوردهای انقلاب اسلامی بدهیم و در این راستا برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی مؤثر است.

بر اساس این گزارش در این نمایشگاه جمعی از کار آفرینان و هنرمندان روستایی و عشایر تولیدات صنایع دستی و صنعتی خود را در زمینه‌های مختلف به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 5416306

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