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۱۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰:۰۸

چهلمین جشنواره فجر در آبادان و خرمشهر شروع به کار کرد

چهلمین جشنواره فجر در آبادان و خرمشهر شروع به کار کرد

خرمشهر- چهلمین جشنواره فجر در شهرهای آبادان و خرمشهر شروع به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه چهلمین جشنواره فجر ۱۴۰۰ با حضور فرماندار، امام جمعه، شهردار و سرپرست اداره بهزیستی خرمشهر و همچنین معاون و مدیرکل ارشاد اسلامی منطقه آزاد و سایر مسئولان در سینما نخل خرمشهر آغاز به کار کرد.

با هماهنگی‌های انجام شده، فیلم‌های چهارمین جشنواره منطقه‌ای و چهلمین جشنواره کشوری فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمن در سه سینمای مهر، آزادی و نخل، اکران می‌شوند.

«قدرت الله طمیمیان» معاون فرهنگی سازمان منطقه اروند در این مراسم ضمن تبریک دهه فجر بیان کرد: فقط سه شهرستان اهواز، آبادان و خرمشهر موفق به اکران فیلم‌های این جشنواره شدند.

به گزارش مهر، پیش از مراسم نیز کتاب «قفس تنهایی من» نوشته معلول توانمند خرمشهری با حضور مسئولان رونمایی شد.

کد مطلب 5416312

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