چهلمین جشنواره فجر در آبادان و خرمشهر شروع به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه چهلمین جشنواره فجر ۱۴۰۰ با حضور فرماندار، امام جمعه، شهردار و سرپرست اداره بهزیستی خرمشهر و همچنین معاون و مدیرکل ارشاد اسلامی منطقه آزاد و سایر مسئولان در سینما نخل خرمشهر آغاز به کار کرد.

با هماهنگی‌های انجام شده، فیلم‌های چهارمین جشنواره منطقه‌ای و چهلمین جشنواره کشوری فیلم فجر از ۱۵ تا ۲۲ بهمن در سه سینمای مهر، آزادی و نخل، اکران می‌شوند.

«قدرت الله طمیمیان» معاون فرهنگی سازمان منطقه اروند در این مراسم ضمن تبریک دهه فجر بیان کرد: فقط سه شهرستان اهواز، آبادان و خرمشهر موفق به اکران فیلم‌های این جشنواره شدند.

به گزارش مهر، پیش از مراسم نیز کتاب «قفس تنهایی من» نوشته معلول توانمند خرمشهری با حضور مسئولان رونمایی شد.