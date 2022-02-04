جهش اومیکرون در خوزستان/ مراجعه ۶۵۰۰نفر به مراکزدرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سرمست شوشتری پیش از ظهر امروز جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از مراجعه ۶ هزار و ۵۰۰ بیمار کرونایی در روز گذشته به مراکز بهداشتی – درمانی خوزستان خبر داد و بیان کرد: شیوع اومیکرون در کودکان به گونه‌ای است که در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد آمار مبتلایان را کودکان شامل می‌شوند.

وی افزود: در حالی که در ۲ روز گذشته تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار کرونایی به مراکز درمانی استان مراجعه کردند اما این رقم با گذشت ۲۴ ساعت چهار هزار مورد بیشتر شد که این موضوع نشان از سیر صعودی کرونا در خوزستان دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز یادآور شد: افرادی که علائم خفیف کرونا دارند نباید تردد داشته باشند تا از انتقال بیماری جلوگیری شود و فقط افراد سالم برای واکسیناسیون اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه در مراکز واکسیناسیون خوزستان به اندازه میزان مراجعه کنندگان واکسن وجود دارد، گفت: در حال حاضر بهترین واکسن در دسترس ترین واکسن است و نباید منتظر نوع خاصی باشیم و از مردم انتظار داریم هر چه سریع‌تر نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.