۵ شهریور ۱۳۸۶، ۹:۴۴

احترام به طبیعت با هدف ترویج همزیستی مسالمت آمیز

هفته آینده نمایشگاه "باغهای اندلس" با هدف همزیستی مسالمت آمیز، معرفی تمدنهای مختلف و احترام به طبیعت و گیاهان در مغرب برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن عربستان، این نمایشگاه که از سوی فرهنگ اسلامی اسپانیا تنظیم شده است، هفته آینده آغاز و 2 سپتامبر (11 شهریور) به پایان می رسد .

در این نمایشگاه قرار است موضوع اسلام، معرفی اسلام به مردم اسپانیا و نقش مثبت اسلام در رسانه ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

با توجه به اینکه مغرب و اسپانیا از دورانهای مختلف تاریخی روابط فرهنگی و تبادلات فرهنگی و نقاط مشترک تمدنی با هم داشتند، این نمایشگاه مجموعه تصاویر و مجسمه هایی را ارائه می دهد که باغها و بوستانهای اسپانیا را برای مردم مغرب به نمایش می گذارد .

در این نمایشگاه سعی شده است تا احترام به طبیعت و عشق ورزیدن به آن، انقلاب گیاهان در پزشکی، غذاها و داروها تبیین شود.

این نمایشگاه پاسخ به نماشگاهی است که در سال 2004 با عنوان " رسالت صلح و همزیستی میان فرهنگهای مختلف" در اسپانیا برگزار شده و برخی از شهرها چون مادرید، حلب، مکناس و فاس میزبان آن بودند.  

