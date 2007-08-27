احترام به طبیعت با هدف ترویج همزیستی مسالمت آمیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن عربستان، این نمایشگاه که از سوی فرهنگ اسلامی اسپانیا تنظیم شده است، هفته آینده آغاز و 2 سپتامبر (11 شهریور) به پایان می رسد .

در این نمایشگاه قرار است موضوع اسلام، معرفی اسلام به مردم اسپانیا و نقش مثبت اسلام در رسانه ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

با توجه به اینکه مغرب و اسپانیا از دورانهای مختلف تاریخی روابط فرهنگی و تبادلات فرهنگی و نقاط مشترک تمدنی با هم داشتند، این نمایشگاه مجموعه تصاویر و مجسمه هایی را ارائه می دهد که باغها و بوستانهای اسپانیا را برای مردم مغرب به نمایش می گذارد .

در این نمایشگاه سعی شده است تا احترام به طبیعت و عشق ورزیدن به آن، انقلاب گیاهان در پزشکی، غذاها و داروها تبیین شود.

این نمایشگاه پاسخ به نماشگاهی است که در سال 2004 با عنوان " رسالت صلح و همزیستی میان فرهنگهای مختلف" در اسپانیا برگزار شده و برخی از شهرها چون مادرید، حلب، مکناس و فاس میزبان آن بودند.