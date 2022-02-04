به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته ورامین با اشاره به اینکه در سال ۵۷ انقلاب اسلامی شکل گرفت و نظام جمهوری اسلامی مستقر شده است اظهار داشت: با این وجود در تحقق دولت اسلامی گیر کردیم، در واقعیت دولت همه جانبه اسلامی شکل نگرفت.

وی افزود: ما در طول ۴۳ سال هزینه‌های زیادی دادیم، جهاد تبیین برای این است که زمان تاریخی کنونی، نقش تک تک ما در این روند تاریخی و هزینه‌هایی که در این راستا دادیم باید تبیین شود، حدود ۲۴۰ الی ۲۵۰ هزار شهید از پیش از سال ۵۷ تقدیم انقلاب اسلامی شد و نهضت شهادت از سال ۴۲ آغاز شد تا صندلی‌های مدیریتی در اختیار امثال بنده باشد و در هشت سال دفاع مقدس و نیز در برابر تحریم‌ها و نیز سال‌های اخیر مردم و جوانان ما در جبهه مقاومت جهاد کردند، تا نهال انقلاب روز به روز تنومندتر شود.

استاندار تهران گفت: علیرغم این هزینه‌ها و فشارها مردم ایستادند، کاستی‌ها و مشکلات زیاد است اما دستاوردهای انقلاب نیز قابل توجه است، ایران امروز محور جبهه مقاومت و علمدار مبارزه با ظلم و فساد و تبعیض در جبهه بین المللی است.

منصوری با بیان اینکه از دستاوردهای بزرگ کشور ما امروز امنیتی است، که در سراسر کشور شاهد هستیم عنوان داشت: البته عرض نمی‌کنم مشکلاتی نداریم، اما به لحاظ شاخص امنیت تهران و شهرستان‌های تهران در جایگاه خوبی قرار دارد.

وی افزود: درس امام به مسئولین اعتماد به مردم و سرمایه گذاری روی مردم و واگذاری امور به مردم است، ما ایمان داریم که مردم می‌توانند، به بهترین شکل کشور را اداره کنند، ما معتقد هستیم دولت هرچه می‌تواند، باید پای خود را از حوزه‌های مختلف کنار بکشید.

استاندار تهران با بیان اینکه ۱۱۹۴ پروژه با ارزش ریالی ۲۲ هزار میلیارد تومان در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد گفت: عمده این اقدامات بر دوش بخش خصوصی بوده است.

منصوری با اشاره به اینکه در این سال‌ها کارهای بزرگی انجام شده اما کاستی‌های متعددی نیز وجود دارد، وعده‌هایی داده شده که نیمه کاره مانده است عنوان داشت: موضوع قطار حومه‌ای ورامین در سفر رئیس جمهور ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب خواهد کرد و تحقق حقابه این منطقه از پساب تصفیه خانه فاضلاب سرعت گرفته است، این پروژه مهم، حیاتی و زیربنایی برای منطقه است.

وی با بیان اینکه ما در شرایط خشکسالی قرار داریم، اما با همین داشته‌ها در حال اداره امور هستیم افزود: یکی از داشته‌های ما پساب تصفیه خانه جنوب تهران است که ۱۱ مترمکعب در ثانیه حقابه مردم ورامین است، که با جدیت در حال پیگیری برای حل و فصل امور هستیم. و با کار جهادی و انقلاب می‌توانیم بخشی از محدودیت‌های منطقه را برطرف کنیم، یکی از درس‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری کار فراتر از امکانات است، کاری که حضرت امام شروع کرد همین بود، که با دست خالی و با اعتماد بر مردم مبارزه را آغاز کرد و با اتکا به ذات اقدس الهی به پیروزی رسید.

استاندار تهران در خصوص ئروژه های مورد افتتاح در ورامین طی ایام الله دهه فجر گفت: در این ایام مجموعاً ۵۲ پروژه به ارزش حدود ۶۰۰ میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری می‌شود که این شامل حوزه کشاورزی ۱۰ پروژه، حوزه صنعت ۱۱ پروژه، حوزه روستایی ۸ پروژه، حوزه برق ۲۰ پروژه، حوزه گاز یک پروژه و حوزه شهری ۲ پروژه برنامه ریزی شده است.