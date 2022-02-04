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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۰:۳۵

فرماندار تنگستان:

۲۱ پروژه عمرانی در تنگستان افتتاح می‌شود

۲۱ پروژه عمرانی در تنگستان افتتاح می‌شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: در دهه فجر امسال ۲۱ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

احمد لطفی عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه فجر انقلاب نماد ظفر، پیشرفت، اقتدار و بالندگی ایران اسلامی است.

وی بیان کرد: مسئولان وظیفه دارند در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی برجستگی‌ها و پیشرفت‌ها طی ۴۳ سال گذشته را برای مردم بیشتر بازگو کنند.

فرماندار تنگستان افزود: طی ۴۳ سال گذشته کارهای خوبی در حوزه نیازهای اصلی مردم برق، آب، تلفن، بهداشت، آموزشی و موضوعات متعدد دیگری انجام شده است که باید تلاش شود این کارها در ایام الله دهه فجر بیشتر انعکاس داشته باشد

وی خاطر نشان کرد: ایام الله دهه فجر زمان عهد، پیمان و میثاق با شهدا است. مسئولانی که مسئولیت پذیرفتند در این وادی حضور دارند بایستی با راه، روح و رفتار عملی شهدا خواسته، نیاز و مشکلات مردم را رفع کنیم.

لطفی یادآور شد: در ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی بیش از ۲۱ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 5416853

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