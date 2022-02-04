احمد لطفی عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه فجر انقلاب نماد ظفر، پیشرفت، اقتدار و بالندگی ایران اسلامی است.

وی بیان کرد: مسئولان وظیفه دارند در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی برجستگی‌ها و پیشرفت‌ها طی ۴۳ سال گذشته را برای مردم بیشتر بازگو کنند.

فرماندار تنگستان افزود: طی ۴۳ سال گذشته کارهای خوبی در حوزه نیازهای اصلی مردم برق، آب، تلفن، بهداشت، آموزشی و موضوعات متعدد دیگری انجام شده است که باید تلاش شود این کارها در ایام الله دهه فجر بیشتر انعکاس داشته باشد

وی خاطر نشان کرد: ایام الله دهه فجر زمان عهد، پیمان و میثاق با شهدا است. مسئولانی که مسئولیت پذیرفتند در این وادی حضور دارند بایستی با راه، روح و رفتار عملی شهدا خواسته، نیاز و مشکلات مردم را رفع کنیم.

لطفی یادآور شد: در ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی بیش از ۲۱ پروژه عمرانی با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.