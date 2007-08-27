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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۲۱:۵۵

با تمام وجود از دروازه صنعت مس محافظت خواهم کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: با تمام وجود از دروازه صنعت مس محافظت خواهم کرد و امیدوارم بتوانیم با این تیم نتایج مطلوبی را در مسابقات لیگ دسته اول کسب نماییم.

مجید ابوالهیل دروازه بان عراقی تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان در گفتگو با مهر تفکرات حرفه ای و حسن نیت مدیران و مسئولین باشگاه صنعت مس و حضور مربیان ارزشمند در این تیم را دلیل پیوستن خود به این تیم علیرغم داشتن چند پیشنهاد از سایر تیم ها برشمرد.

مجید ابوالهیل اظهار داشت: خوشبختانه تیم جوان جویای نام و پر انگیزه ای داریم که امیدوارم بتوانیم با این تیم نتایج مطلوبی را در مسابقات لیگ دسته اول کسب نماییم .

وی با تقدیر از زحمات مسئولین صنعت مس رفسنجان به لحاظ فراهم آوردن شرایط مناسب برای تیم عنوان کرد: با تمام وجود از دروازه صنعت مس محافظت خواهم نمود و مطمئن هستم که این تیم با حمایت هواداران دوست داشتنی اش حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت .

ابوالهیل از آمادگی کامل تیم صنعت مس رفسنجان و شرایط مطلوب اردو های آماده سازی این تیم خبر داد و یادآور شد: با برپائی اردوی آماده سازی تیم در سرعین اردبیل به مرز مطلوب آمادگی جسمانی دست یافته ایم و امیدواریم با کسب نتایج خوب در مسابقات پاسخگوی خوبی برای تفکرات حرفه ای کادر فنی و زحمات مسئولین این تیم باشیم .

گفتنی است، تیم صنعت مس کرمان امسال اولین حضور خود را در لیگ دسته یک " آزادگان" تجربه خواهد کرد.

 

 
کد مطلب 541689

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