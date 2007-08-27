با تمام وجود از دروازه صنعت مس محافظت خواهم کرد

مجید ابوالهیل دروازه بان عراقی تیم فوتبال صنعت مس رفسنجان در گفتگو با مهر تفکرات حرفه ای و حسن نیت مدیران و مسئولین باشگاه صنعت مس و حضور مربیان ارزشمند در این تیم را دلیل پیوستن خود به این تیم علیرغم داشتن چند پیشنهاد از سایر تیم ها برشمرد .

مجید ابوالهیل اظهار داشت : خوشبختانه تیم جوان جویای نام و پر انگیزه ای داریم که امیدوارم بتوانیم با این تیم نتایج مطلوبی را در مسابقات لیگ دسته اول کسب نماییم .

وی با تقدیر از زحمات مسئولین صنعت مس رفسنجان به لحاظ فراهم آوردن شرایط مناسب برای تیم عنوان کرد : با تمام وجود از دروازه صنعت مس محافظت خواهم نمود و مطمئن هستم که این تیم با حمایت هواداران دوست داشتنی اش حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت .

ابوالهیل از آمادگی کامل تیم صنعت مس رفسنجان و شرایط مطلوب اردو های آماده سازی این تیم خبر داد و یادآور شد : با برپائی اردوی آماده سازی تیم در سرعین اردبیل به مرز مطلوب آمادگی جسمانی دست یافته ایم و امیدواریم با کسب نتایج خوب در مسابقات پاسخگوی خوبی برای تفکرات حرفه ای کادر فنی و زحمات مسئولین این تیم باشیم .