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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۴۶

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد؛

تعداد بیماران کرونایی کرمان رو به افزایش است/ مردم رعایت نمی کنند

تعداد بیماران کرونایی کرمان رو به افزایش است/ مردم رعایت نمی کنند

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به روند صعودی شیوع کرونا در کرمان خواستار همکاری مردم و مسئولان برای کنترل بیماری شد.

سعید صحبتی در گفتگو با مهر با اشاره به روند صعودی پر شدن تخت‌های بیمارستان‌های کرمان به دلیل شیوع کرونا گفت: با حجم بالایی بیمار مواجه هستیم که فشار را بر کادر درمان بیشتر کرده است.

وی تصریح کرد: عادی انگاری و برگزاری نشست‌ها و تجمع‌های غیر ضروری ادامه دارد و خط کرونا جدی گرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۷ بیمار جدید کرونایی در کرمان شناسایی شده است و تعداد کل افراد بستری به ۲۷۹ نفر رسیده است که این عدد در حال رشد می‌باشد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت دو بیمار جدید کرونایی خبر داد و گفت: ادامه این روند کادر درمان را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و آمار فوتی طی هفته‌های آینده را افزایش می‌دهد.

کد مطلب 5416969

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