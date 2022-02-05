تعداد بیماران کرونایی کرمان رو به افزایش است/ مردم رعایت نمی کنند

سعید صحبتی در گفتگو با مهر با اشاره به روند صعودی پر شدن تخت‌های بیمارستان‌های کرمان به دلیل شیوع کرونا گفت: با حجم بالایی بیمار مواجه هستیم که فشار را بر کادر درمان بیشتر کرده است.

وی تصریح کرد: عادی انگاری و برگزاری نشست‌ها و تجمع‌های غیر ضروری ادامه دارد و خط کرونا جدی گرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۷ بیمار جدید کرونایی در کرمان شناسایی شده است و تعداد کل افراد بستری به ۲۷۹ نفر رسیده است که این عدد در حال رشد می‌باشد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت دو بیمار جدید کرونایی خبر داد و گفت: ادامه این روند کادر درمان را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و آمار فوتی طی هفته‌های آینده را افزایش می‌دهد.