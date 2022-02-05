زنجان سردترین مرکز استان در کشور ثبت شد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری است و بارش باران و برف که از دیروز شروع شده تا اواخر فردا ادامه دارد.

وی از وقوع وزش شدید باد در استان خبر داد و اظهار داشت: به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف کولاک در جاده‌ها حاکم خواهد شد که در این میان به رانندگان توصیه می‌شود در محورهای کوهستانی تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: دمای هوای استان از امروز روند کاهشی داشته و هوا سرد خواهد شد.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان دومین مرکز سرد کشور ثبت شد و دمای فعلی شهر زنجان هم منفی سه درجه سانتی گراد زیر صفر است که نسبت به دیروز هوا سردتر شده است.