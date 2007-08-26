به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد بنا به تقویم سالن کوچک در این هفته فیلم‌های "بودن یا نبودن"، "بیوه خوشحال" و "دردسر بهشت" لوبیچ به ترتیب در ساعات 18، 16 و 18 روزهای دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه روی پرده می‌رود.

ارنست لوبیچ که ویکیپدیا نام او را در کنار مشاهیری از سینمای آلمان همچون راینر ورنر فاسبیندر، فردریک ویلهلم مورنائو، فریتز لانگ و لنی ریفنشتال آورده،‌ سال 1892 در برلین متولد شد و پس از مهاجرت به آمریکا تعدادی از فیلم‌های ماندگار دهه‌های 1930 و 1940 را کارگردانی کرد.

لوبیچ که دروان کاری‌‌اش فیلمسازی به نام بیلی وایلدر را تعلیم داد، سال 1947 در لس آنجلس درگذشت. در برنامه این هفته سینما کوچک فیلم‌های "خبر داغ" وودی آلن، "قهوه و سیگار" جیم جارموش و انیمیشن‌‌های کوتاه "یانگ سوانگ مایر" نیز در همین روزها به نمایش درخواهند آمد.