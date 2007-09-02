القاعده و تروریسم رو به رشد؛ دام خود تنیده واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد درحالی که موج گروگان گیری و کشتار مردم در کشورهای آسیایی و آفریقایی شدت یافته است، القاعده از تاکتیکی موسوم به "دشمن دشمن من دوست من است" بهره می گیرد. از افغانستان تا چچن و از چچن تا عراق و از عراق تا جنوب شرق آسیا و از قاره آسیا تا قاره آفریقا، واکنش ها به گروگان گیری ها و آشوب های محلی فضایی را ایجاد کرده که القاعده اصلی ترین ذینفع و وارث آن است.

با نگاهی به ریشه این آشوب ها و حملات مشخص می شود که نیات القاعده زمانی محقق می شود که بتواند از سایر گروه های سرخورده بهره گیرد.

در این راستا حتی لازم نیست که القاعده با این گروه ها همکاری نزدیکی داشته باشد. کار استخدام نیروها اغلب توسط دشمنان این شبکه انجام می گیرد. هر زمان که غرب مدعی می شود القاعده در بمبگذاری ها و سایر فعالیت های تروریستی در کشورهای مختلف دنیا سابقه ای طولانی دارد، دسترسی گروه های تروریستی پراکنده به القاعده افزایش یافته و حتی به نوعی می توان گفت که وجهه آن در جهان نیز افزایش چشمگیری داشته است.

البته باید تاکید کنیم که این وضعیت فقط القاعده را بسوی یک نوع پوچ گرایی وحشیانه رهنمون می سازد و در عین حال زمینه همدردی مسلمانان ستمدیده در نقاط مختلف جهان را نیز فراهم می آورد.

باید این نکته را یادآور شویم که القاعده به رهبری فردی عرب جهت پیشبرد اهداف آمریکا در افغانستان تشکیل شد، اما همین گروه و شبکه پس از کسب قدرت در ظاهر به دشمن شماره یک واشنگتن تبدیل شد و آمریکا با بهانه قرار دادن القاعده به عنوان راس تروریسم حمله ای گسترده را به کشورهای آسیایی که در همسایگی ایران نیز قرار دارند، صورت داد و در این راستا به افزایش پایگاه های نظامی خود و حتی موشکی دست زده است.

حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان در ابتدا به عنوان برگه های برنده این کشور در دهه اخیر به شمار می رفت، اما پس از گذشت چند سال این برگه های برنده به مردابی کشنده تبدیل شده اند.

به گزارش مهر، باید یادآور شویم شاید نوعی رابطه میان القاعده و گروه های جدایی طلب در برخی از کشورها همچون چچن وجود داشته باشد و چچنی ها و سایرین به عنوان سربازان پیاده برای فعالیت های تروریستی که القاعده مخترع آنهاست، عمل کرده باشند اما هنگامی که دولت های این کشورها تلاش می کنند تا تروریسم خانگی را به پای القاعده بنویسند، در واقع می خواهند ناکامی خود را در مواجهه با این گروه ها توجیه کنند.

برای مثال دلایل مختلف و فراوانی را می توان برای شورش مردم در ازبکستان بویژه اقلیت تاجیک علیه اسلام کریم اف دیکتاتور دوران شوروی سابق ارائه داد. غرب با داشتن دوستانی این چنینی باید منتظر فعالیت گسترده تر مخالفانش در دیگر کشورها باشد. این اقدام درستی است که بمبگذاران را محکوم کنیم، اما اگر این اظهارات را که القاعده ریشه اصلی تمامی این نوع اقدامات است و آنها را هدایت می کند نیز قبول نمائیم، نتیجه ای معکوس به بار خواهد آورد.

فیلیپینی ها مثال دیگری در این مورد هستند. گروه معروف اما کم اهمیت ابوسیاف با القاعده مرتبط است و در عین حال مدعی می شود که برای مسلمانان ستمدیده در نقاط مختلف جهان می جنگد؛ این اظهارات اغراق و اغراق می آفریند. اعتبار و وجهه دولت فیلیپین اکنون چنان افول کرده است که ادعای اخیر مانیل در خنثی کردن یک بمب گذاری به روش مادرید در اسپانیا به عنوان یک نمایش و مانور انتخاباتی در نظر گرفته می شود.

حقیقت در این موقعیت هرچه باشد به هر حال نباید فراموش کرد که مشکلات فیلیپینی ها در درون این کشور ریشه داشته و تنها با تکیه بر یک روش و راه حل منطقه ای و ملی قابل حل است.

اما هیچ یک از مباحث و ادله فوق الذکر، بمبگذاری های جدایی طلبانه را توجیه نمی کند. برخی از این نوع فعالیت ها از نظر بی رحمی و شیطان صفتی با عملیات های القاعده علیه بی گناهان قابل مقایسه هستند اما تا زمانی که با این نوع اقدامات با عنوان تروریسم خانگی یاد نشود، وجهه و شهرت القاعده در جهان و همچنین در میان گرایش های این چنینی افزایش خواهد یافت.

غرب با تبدیل کردن جنگ علیه القاعده به مبارزه ای جهانی در برابر تروریسم به اسامه بن لادن و پیروانش وجهه ای جهانی بخشید که آنها هرگز نمی توانستند تصورش را هم بکنند. حال و در زمان کنونی غرب چنان در بین گل ولای این وجهه گیر افتاده است که راهی برای بازگشت ندارد و هر روز جان دهها تن از سربازان خود را برای اهدافی پوچ و در عین حال امپریالیستی فدا می کند.



حال روشن است که امپریالیسم برای توسعه و گسترش مناطق تحت سیطره و استیلای خود به هر اقدامی متوسل شده است و بعد از این نیز خواهد شد و در این راه چه بسیار انسان های بی گناه که جان خود را از دست نخواهند داد.