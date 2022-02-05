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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۱۸

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:

تست ۵۰۷ بیمار مشکوک به کرونا در یزد مثبت شد

تست ۵۰۷ بیمار مشکوک به کرونا در یزد مثبت شد

یزد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: در شبانه روز گذشته تست ۵۰۷ بیمار مبتلا به کرونا در یزد مثبت شد.

حبیب نیکوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۸۰۳ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۵۰۷ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۰ نفر در بیمارستان های استان بستری هستند و ۴۷۷ نفر در منزل دوران نقاهت را طی می کنند.

نیکوکار با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان های استان افزود: یک بیمار در اردکان، یک بیمار در اشکذر، یک بیمار در بافق، یک بیمار در بهاباد، پنج بیمار در مهریز، چهار بیمار در میبد و ۱۷ بیمار در شهر یزد شناسایی شده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به فوت دو بیمار در شبانه روز گذشته عنوان کرد: در شبانه روز گذشته یک بیمار در شهرستان ابرکوه و یک بیمار در شهرستان مهریز قربانی کووید-۱۹ شدند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۳۰ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد بستری هستند که از این تعداد ۸۷ نفر در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

کد مطلب 5417671

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