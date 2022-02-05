زیاده خواهی ها مانع از تحویل اراضی پادگان به مدیریت شهری شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید فروزانفر بعد از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با ارائه گزارش کمیسیون حقوقی شورا اظهار کرد: بعضی از غفلت‌ها و زیاده خواهی ها سبب به وجود آمدن مشکلاتی در خصوص اراضی پادگان ۰۴ شد و اعضای کمیسیون حقوقی شورا از اولین جلسه این کمیسیون بررسی کاملی در این باره انجام دادند.

به گفته وی مقام معظم رهبری سال ۱۳۷۸ دستور خروج پادگان از داخل شهر و در اختیار قرار گرفتن اراضی آن به مدیریت شهری را صادر کردند و بر این اساس خیابان غفاری ادامه یافت و بلوار شهید صیاد شیرازی هم احداث شد اما انتقال پادگان به خارج از شهر با تأخیر انجام شد.

وی اضافه کرد: سال ۱۳۸۴ با سفر رئیس جمهور وقت به استان توافق نامه‌ای برای ۱۰۳۰ هکتار پادگان که ۸۰ هکتار آن داخل محدوده و ۹۵۰ هکتار آن خارج از محدوده بود، تدوین شد تا ۱۰۰ میلیارد تومان در مدت سه سال توسط اداره مسکن و راه و شهرسازی آن زمان به ارتش پرداخت کند و پنج هکتار از این اراضی هم در اختیار پادگان قرار گرفت.

تخلف

فروزانفر ادامه داد: اداره مسکن و شهرسازی تنها ۷۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مبلغ مورد نظر را پرداخت کرد و ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ قانون فروش و انتقال پادگان‌ها مصوب شد تا بر اساس آن راه و شهرسازی اراضی مذکور را با کاربری‌های عمومی مورد نیاز منطقه با حداقل ۴۰ درصد و با تأمین منابع مالی آن انجام دهد اما به دلیل اینکه اراضی مورد نظر بیشتر از ۴۰ درصد بوده است نباید موضوع آن در کمیسیون ماده پنج مطرح می‌شد.

وی با بیان اینکه برای این موضوع باید در شورای عالی معماری و شهرسازی تصمیم‌گیری می‌شد، ادامه داد: اردیبهشت ۱۳۹۲ چون بخشی از مبلغ مورد نظر به ارتش پرداخت نشده بود بدون حضور نمایندگان شورا و شهرداری بیرجند در تهران بین راه و شهرسازی و وزارت دفاع توافق نامه‌ای مبنی بر برگشت اراضی به ارتش از میدان ابوذر تا چهار راه غفاری منعقد شد.

مخالفت توافق نامه دوم با روح قانون

وی تصریح کرد: به نظر صاحب نظران در این باره توافق نامه دوم با روح قانون انتقال پادگان‌ها به خارج شهرها مخالفت دارد و اراضی که تا آن زمان کاربری نداشت و خارج از محدوده خدماتی شهر بود برای آنها کاربری‌های مانند مسکونی در نظر گرفته شد.

وی اضافه کرد: در این راستا ۱۳ قطعه به مساحت ۳۸ هکتار به ارتش واگذار شد و سال ۱۳۹۹ شهرداری بیرجند با بررسی این موضوع در کمیسیون ماده پنج موافقت کرد اما شهردار به دلیل مخالفت با صورتجلسه نوشته شده آن را امضا نکرد.

وی ادامه داد: لذا از وزارت کشور در باره اینکه برای تفکیک اراضی پادگان باید سهم شهرداری پرداخت شود یا نه استعلام گرفته می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: از هزار و ۳۰ هکتار این اراضی در زمان تفکیک آنها باید ۴۵۰ هکتار به عنوان سهم شهرداری به شهرداری داده می‌شد که عملی نشد.

به گفته وی از طرفی دیگر تنها با تعریض شش متری خیابان ارتش در کمیسیون ماده پنج موافقت شد و تعریض خیابان قرنی هم تنها از طرف شمال این خیابان انجام شد تا برای اراضی پادگان مشکلی پیش نیاید.

قطع ۵ هزار و ۴۰۰ درخت

به گفته وی در فضای سبز داخل اراضی پادگان حدود پنج هزار و ۴۰۰ درخت کاج با بیش از ۵۰ سال عمر قطع شدند و مقدمات بازگشایی خیابان عدل به دلیل عبور آن از منازل سازمانی ارتش از ۸۰ متر جلوتر فراهم شد که در این مسیر هم واحدهای انتظامی استان قرار دارد.

فروزانفر ادامه داد: ارتش هم بدون گرفتن مجوز ساخت، اقدام به احداث منازل سازمانی کرد که بعد از صدور کمیسیون ماده ۱۰۰ اجازه بازدید از اراضی مورد نظر توسط ارتش داده نشد و ساخت شش بلوک در هفت طبقه منازل ارتش متوقف شد که در آنها قرار است حدود سه هزار واحد مسکونی برای سکونت حداقل ۱۲ هزار نفر احداث شود. از طرفی دیگر ساخت این واحدها بر روی گسل زلزله انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به همه مسائل مطرح شده در دیدار اعضای شورا و شهردار با استاندار مقرر شد در جلسه‌ای با سرپرست هماهنگی امور عمرانی استانداری این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی همچنین استاندار در دیدار با فرماندهان ارتش در خصوص اراضی مورد نظر بر فرمان مقام معظم رهبری و قانون تاکید کرده است.

درخواست ابطال توافق نامه دوم

فروزانفر اظهار کرد: با گذشت ۲۳ سال از صدور فرمان مقام معظم رهبری در این خصوص هنوز ارتش به کارشناسان مربوط اجازه ورود به این اراضی را نمی‌دهد و اعضای کمیسیون حقوقی شورا خواستار ابطال توافق نامه دوم در این ارتباط شدند که باید در دستور کار شورای اسلامی شهر بیرجند قرار گیرد.

وی بیان داشت: چون شورا و شهردار در جلسات برگزارشده با راه و شهرسازی به توافق نرسیده‌اند باید جلسه‌ای با سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری در این خصوص برگزار شود.