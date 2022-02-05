تمامی ایده های صاحب نظران برای توسعه استان ایلام استفاده می شود

به گزارش حبرنگار مهر، حسن بهرام نیا شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر با موضو «جهاد تبیین» که با حضور اساتید دانشگاه و مراکز آموزش عالی استان برگزار شد، شکل گیری گفتمان مقاومت علیه استکبار در منطقه غرب آسیا، داشتن امنیت داخلی و مردم سالاری از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران خواند و اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران، انقلاب ارزش‌ها بود و به واسطه این انقلاب بود که در تمامی عرصه‌ها در مقیاس جهانی به عزت و اقتدار دست یافتیم.

وی افزود: باید از تمامی ایده‌های صاحب نظران و اساتید برای توسعه استان و رفاه مردم بهره گرفت که در این راستا پذیرایی نقد و نظر همه اساتید و دانشگاهیان هستم.

استاندار ایلام ادامه داد: با وجود تمامی تهدیدهای نرم و سخت جبهه استکبار در چهار جهت اربعه کشور، اما امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار و صلابت همچون نگینی در منطقه غرب آسیا می‌درخشد.

وی با اشاره به اقتدار امروز ایران در دنیا گفت: امروز به برکت خون شهدا و جهاد علمی جوانان در منطقه توان مقابله جنگ موشکی با آمریکا را داریم که این مهم نشانگر جهاد علمی و نظامی کشور است.

استاندار ایلام بیان داشت: در کنار جهاد تبیین، می‌توان به جهاد ملی اشاره کرد که از مصادیق آن انقلاب اسلامی است که حق آمد و باطل را نابود کرد.

بهرام نیا یادآور شد: برای جهاد رسانه‌ای نیز رسانه‌ها باید گفتمانی جدید را ایجاد کنند که با ترویج امید آفرینی در جامعه، سیاه نمایی را خنثی کنند.

وی در ادامه بر لزوم تحقق جهاد تبیین و روشنگری در جامعه تاکید کرد و افزود: فتنه سال ۸۸ از مصادیق روشنگری مردم در مقابله با جهالت و نادانی بود که این فتنه با مدیریت مقام معظم رهبری و همراهی مردم با شکست مواجه شد.

استاندار ایلام ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در جبهه انقلاب موفق باشیم همه با همدلی و همکاری باید در یک مسیر حرکت کنیم.