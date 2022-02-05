توسعه متوازن در استان سمنان محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه شنبه در جلسه کمیته استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزبانی استانداری سمنان با بیان اینکه ضرورت دارد در حوزه عمرانی، اقتصادی، گردشگری، کشاورزی و صنعتی و توزیع اعتبارات، توزیع متوازن مَد نظر قرار داشته باشد، تاکید کرد: پیگیری مطالبات اولویت استانداری است

وی افزود: پیگیری و اقدامات لازم به منظور جذب تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در دستور کار مدیران اجرایی استان قرار گیرد.

استاندار سمنان گفت: تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فرصت بسیار خوبی برای حوزه‌های صنعت، کشاورزی، صنعت و معدن استان است که باید به بهترین نحو ممکن از این ظرفیت استفاده شود.

هاشمی با بیان اینکه اعتبارات در حوزه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نباید برگشت بخورد و مدیران باید در این راستا تلاش جدی و ویژه داشته باشند، افزود: بحث تحقق توسعه متوازن در استان امر بسیار مهم و حائز اهمیت است و در عمل به دنبال این موضوع خواهیم بود.

وی گفت: توسعه متوازن از غرب استان تا شرق استان در تمامی مباحث، حتی نیروی انسانی باید به معنای کامل محقق شود و در این راستا گام برمی‌داریم