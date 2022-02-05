  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۲۲:۵۹

استاندار سمنان:

توسعه متوازن در استان سمنان محقق شود

توسعه متوازن در استان سمنان محقق شود

سمنان- استاندار سمنان گفت: توسعه متوازن از غرب تا شرق استان در تمامی مباحث، حتی نیروی انسانی باید به معنای کامل محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه شنبه در جلسه کمیته استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزبانی استانداری سمنان با بیان اینکه ضرورت دارد در حوزه عمرانی، اقتصادی، گردشگری، کشاورزی و صنعتی و توزیع اعتبارات، توزیع متوازن مَد نظر قرار داشته باشد، تاکید کرد: پیگیری مطالبات اولویت استانداری است

وی افزود: پیگیری و اقدامات لازم به منظور جذب تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در دستور کار مدیران اجرایی استان قرار گیرد.

استاندار سمنان گفت: تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فرصت بسیار خوبی برای حوزه‌های صنعت، کشاورزی، صنعت و معدن استان است که باید به بهترین نحو ممکن از این ظرفیت استفاده شود.

هاشمی با بیان اینکه اعتبارات در حوزه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نباید برگشت بخورد و مدیران باید در این راستا تلاش جدی و ویژه داشته باشند، افزود: بحث تحقق توسعه متوازن در استان امر بسیار مهم و حائز اهمیت است و در عمل به دنبال این موضوع خواهیم بود.

وی گفت: توسعه متوازن از غرب استان تا شرق استان در تمامی مباحث، حتی نیروی انسانی باید به معنای کامل محقق شود و در این راستا گام برمی‌داریم

کد مطلب 5417743

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها