مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

جنتي : من نگفتم كه خاتمي و كروبي قانع شدند

خاتمي هياتي را مامور بررسي كشته شدن چهار نفر در شهر بابك كرد

يك مسوول راهنمايي و رانندگي اعلام كرد: سواركردن زن و مرد غريبه در صندلي جلو تاكسي ممنوع



آفرينش:

تبادل اسرابين حزب الله و اسراييل پنجشنبه آغاز مي شود

تاريخ ثبت نام داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشكي

رييس جمهور هياتي را مسئول پيگيري حادثه شهر بابك كرد



انتخاب:

كروبي خواستار شد، انتشار ليست نمايندگان متخلف

در پي بروز تنش هاي سياسي در مجلس صورت مي گيرد، فرصت طلبي تازه كاخ سفيد

طرح "بيمه طلاق" به مجلس مي رود



اعتماد:

سازمان تروريستي "القاعده" ، ايران را تهديد كرد

در ناآرامي شهر بابك 4 نفركشته و 20 تن مجروح شدند

طرح سه فوريتي ديروز به تصويب رسيد، مجلس در انتظار پاسخ شوراي نگهبان براي حل بحران است



ابرار:

رييس هيات نظارت بر انتخابات تهران: تهديد به استعفا بلوف سياسي است

كروبي : شوراي نگهبان به بيانات رهبري توجه كند

يك مقام دولتي خبر داد، استعفاي 4 وزير ديگر



ايران:

در مراسم استقبال رسمي از رييس جمهوري اتريش ، خاتمي : تغيير سياستهاي آمريكا وضع تازه اي به وجود مي آورد

پايان 20 سال بي خبري از سرنوشت ديپلماتهاي ربوده شده ايران

با صدور نامه اي ابراز شد، حمايت 150 نماينده از مواضع خاتمي و كروبي در باره بررسي صلاحيت ها



ابتكار:

خاتمي درديدار با رييس جمهور اتريش : تغيير سياست هاي آمريكا وضع تازه اي را پيش مي آورد

القاعده تهديد كرد: ايران اسامي را فاش نكند

نماينده گان مجلس تاكيد كردند : تصويب طرح سه فوريتي اتمام حجت است



توسعه:

با احضار نمايندگان رد صلاحيت شده درخواست شد، اخطار قانون اساسي خاتمي به شوراي نگهبان

رييس مجلس : نگذاريد كار به دعوا بكشد

در سه استان، انتخابات خبرگان هم رقابت ندارد



جام جم:

صدا و سيما با اشاره به نمايش مجموعه نقطه چين و در پاسخ به محمدرضا خاتمي : اگر سايه سياست برهنر گسترده باشد، هنرمندان مجال نفس كشيدن نخواهند داشت

قاضي شعبه اول دادسراي عمومي تهران: سران حزب مشاركت وجوه ميلياردي پرونده جزايري را پس بدهند

با برگزاري جشنواره مطبوعاتي در حوزه شهري ، شهرداري تهران منتقدان خود را بر مي گزيند



جمهوري اسلامي:

مشاور پنتاگون: اقدامات شوراي نگهبان با منافع آمريكا در تضاد است

آيت الله سيستاني : طرح آمريكا ، عراق را از باتلاقي به باتلاق ديگر مي افكند

عضو انجمن اسلامي كاركنان وزارت آموزش و پرورش: نمايندگان مجلس ششم از شانه هاي نحيف معلمان ، نردبان صعود ساختند



جوان :

كروبي : چرا استعفا؟ تا آخر رييس مجلس مي مانم

خاتمي : آمريكا در سياست هاي خود تغييراصولي دهد

طرح جامع شهر بم تصويب شد



جهان اقتصاد:

وزير نفت خبر داد: تا پايان برنامه چهارم محقق مي شود؛ 18 ميليارد دلار ارزش توليدات پتروشيمي

هيات بلند پايه اتريشي مذاكره با طرف ايراني را آغاز كرد

شواهد وجود آب در مريخ رديابي شد



حيات نو:

اظهار نظر مراجع تقليد در مورد مطالبه سود وام

مجلس تصويب كرد: طرح سه فوريتي براي حل مشكل رد صلاحيت ها

فاز اول فرودگاه امام خميني 12 بهمن راه اندازي مي شود



خراسان :

درمذاكرات رسمي روساي جمهوري اسلامي و اتريش ، خاتمي : اگر تغيير اصولي در سياست هاي آمريكا مشاهده كنيم وضع تازه اي بوجود مي آيد

مصوبه مجلس، خودرو داخلي جايگزين خودرو فرسوده مي شود

نمايندگان به طرح سه فوريتي درباره انتخابات راي دادند



خبر:

خاتمي در ديدار رييس جمهور اتريش ؛ تغيير اصولي سياست هاي آمريكا وضع تازه اي را پيش مي آورد

4 كشته و 20 زخمي درواقعه خاتوان آباد شهر بابك ، رييس جمهور هياتي را مسوول پيگيري حادثه شهر بابك كرد

ايجاد 17 هزار شغل در دهكده گل و گياه ورامين



دنياي اقتصاد:

مسعود نيلي مطرح كرد، پيشنهاد حذف وام ارزي

ستاري فر به رويتر گفت: واردات 2/2 ميليارد دلار بنزين در سال آينده

15 ايراد شوراي نگهبان به طرح نظام صنفي



رسالت:

مهندس محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين ، متحصنين دنبال نافرماني اجتماعي هستند

پاسخ جنتي به خاتمي و كروبي

پاول : عراق زرادخانه كشتار جمعي نداشت



سياست روز:

درديدار خاتمي با رييس جمهور اتريش صورت گرفت؛ مذاكرات مهم اقتصادي ايران و اتريش

كروبي خطاب به شوراي نگهبان: بايد به قانون عمل كنيم

بازهم طرح تخلفات برخي از نمايندگان؛ كابوس شهرام جزايري نمايندگان مشاركتي مجلس را آشفته كرد



شرق:

با تصويب طرح سه فوريتي درباره انتخابات صورت گرفت، اتمام حجت متحصنين

اعلام روزه سياسي 2200 نفر

موسوي خوئيني ها: محافظه كاران ناچار به عقب نشيني هستند



صداي عدالت:

با انتشار بيانيه اي صورت گرفت: دفاع 150 نماينده از مواضع خاتمي و كروبي

خاتمي در مذاكرات رسمي هيات هاي عالي رتبه ايران و اتريش ، ما بر انتخابات آزاد، سالم و رقابتي تاكيد مي كنيم

كارشناسان هشدار دادند: زنان بي سرپرست بم بمبي در آستانه انفجار



صبح اقتصاد:

بزرگترين همايش اقتصادي ايران واتريش در تهران

معاون ارزي بانك مركزي در سمينار ماهانه پولي و بانكي : نوسانات يورو 2 ميليارد دلار به ذخاير ارزي كشور افزود

معاون سازمان بازرسي كل كشور: سياست حذف صندوق هاي قرض الحسنه اشتباه محض است



فرهنگ آشتي:

حمايت 150 نماينده از بيانيه خاتمي و كروبي

فرودگاه بين المللي امام 12 بهمن افتتاح مي شود



قدس :

خاتمي در گفتگو با نيوزويك : صداهاي مختلفي از آمريكا مي شنويم

درنشست هياتهاي عاليرتبه ايران و اتريش تاكيد شد؛ گسترش مناسبات با بهره گيري از تمام ظرفيت ها

پاسخ دبير شوراي نگهبان به بيانيه مشترك خاتمي و كروبي



كارو كارگر:

تاج الدين: فرصت هاي شغلي پاسخگوي بيكاري نيست

در خواست رييس مجلس از شوراي نگهبان براي حل مشكلات رد صلاحيت ها

مجلس طرح سه فوريتي قانون انتخابات را تصويب كرد



مردم سالاري:

خاتمي در گفتگو با نيوزويك پيش بيني كرد؛ تحولات جديد در روابط ايران و آمريكا

در جلسه ديروز مجلس ؛ طرح سه فوريتي براي حل بحران رد صلاحيت ها به تصويب رسيد

4 كشته و 20 مجروح حاصل يك تجمع كارگري ؛ رييس جمهور هياتي را مسوول پيگيري حادثه شهر بابك كرد



نسيم صبا:

متحصنين در بيانيه شماره 12 هشدار دادند ، كودتاي پارلماني عليه نظام

كروبي : شوراي نگهبان وفاداري خود را به رهبري نشان دهد

روزه سياسي 2200 تن فعالان سياسي ، مطبوعاتي و دانشگاهي در حمايت از تحصن



همبستگي:

كروبي : اميدواريم شوراي نگهبان مشكل را حل كند تا كار به دعوا نكشد

پاسخ دبير شوراي نگهبان به بيانيه مشترك رييس جمهور و رييس مجلس

حمايت 150 نماينده مجلس از بيانيه مشترك رييس جمهور و رييس مجلس



همشهري:

خاتمي در مصاحبه مشترك با رييس جمهور اتريش: برخورد تبعيض آميز با موضوع حقوق بشر را نمي پذيريم

پاسخ دبير شوراي نگهبان به روساي جمهوري و مجلس ، اميدوارم با همدلي و محوريت قانون ، انتخابات با شكوه برگزار شود

در محدوده چهار دانگه ، اسلامشهر و شهريار ، يك منطقه جديد به مناطق 22 گانه تهران اضافه مي شود



هدف و اقتصاد:

روابط اقتصادي ايران و اتريش گسترش مي يابد، آغاز فصلي جديد در روابط ايران و اروپا

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد: افزايش شديد قيمت انرژي در سال آينده

اسحاق جهانگيري : صنايع و معادن منتظر تحولي بزرگ باشند



ياس نو:

چند ساعت پس از تصويب نمايندگان ، شوراي نگهبان طرح سه فوريتي مجلس را رد كرد

در جلسه ديشب هيات دولت اعلام شد- رقابت ، شرط اصلي دولت براي برگزاري انتخابات

در مسكو انجام شد، مذاكره پاول با پوتين درباره تحولات ايران

