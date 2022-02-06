خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – سبحان خسروی*: نسیم تغییر خادمان حکمرانی سرانجام بعد از چندین ماه به ایستگاه کرمانشاه رسید. ۲ کرسی مهم و اصلی استان یعنی استانداری و شهرداری به افرادی رسید که دارای سبقه انقلابی و کارنامه مدیریتی مطلوبی هستند. از طرفی زمزمه انتصاب جوانان انقلابی در مناصب مدیریتی استان نوید روزهای خوبی می‌دهد. گرچه هنوز تا رسیدن به حد مطلوب تغییر مدیران میانی راه زیاد است و خیلی نمی‌توان قضاوت مطلوبی از انتصابات انجام داد. با توجه به سوابق مدیران شهرداری و استانداری انتظار و فرض بر این است که انتصابات به‌خوبی اتفاق می‌افتد و مدیران لایقی منصوب می‌شوند. پس مرحله اول که استقرار مدیران انقلابی، مردمی و کاربلد است را مفروض مثبت می‌گیریم گرچه مطالعه تاریخ معاصر و حتی انبیا و بشریت به ما می‌گوید همواره در دستگاه انقلابی، جریان نفوذ و فرصت‌طلب همیشه حضورداشته‌اند و ضربات مهلکی را بر پیکره این سازمان وارد کرده‌اند؛ مسئله‌ای که استاندار و شهردار محترم باید مدنظر قرار دهند و انتصاباتشان را باید مطابق تمام قواعد شعاری دولت، یعنی انقلابی، مردمی و متخصص بودن انجام دهند و فرصت تاریخی میدان دادن به جریان مؤمن و انقلابی را از بین نبرند.

بعد از انتصاب افراد صالح تازه‌کار شروع می‌شود، مدیران استان باید حلقه میانی حکمرانی استان را فراخوان دهند و با کمک آن‌ها کلید مردمی‌شدن همه حوزه‌های اجرایی را بزنند. حلقه‌های میانی حکمرانی همان نهادهای مردمی جهادی هستند که در کف میدان‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… در حال پر کردن خلأها و حل مشکلات مردم و جامعه هستند. همان‌ها که جهادی در کف میدان مشکلات مردم مستضعف «از ایجاد گرمخانه برای بی‌خانه‌مان ها تا حل مشکلات معیشتی، مسکن، دارو، اشتغال و…» را حل می‌کنند و فقط انتظار دارند مسئولین هم به وظایفشان عمل کنند. ایجاد پل ارتباطی میان حلقه‌های میانی توسط مدیران استان می‌تواند آن‌ها را در همه حوزه‌های مأموریتی سازمانشان یاری دهد و از طرفی خلأ این ادارات در حوزه نیروی انسانی کاربلد و جهادی را پر کند که متأسفانه یکی از مشکلات بزرگ مدیران انقلابی نبود نیروهای متعهد و دلسوز است که اکثراً در ادارات با بند پارتی‌بازی استخدام شده‌اند و عملاً ادارات را فلج کرده‌اندو مدیران راهی ندارند جز میدان دادن به حلقه‌های میانی که مهم‌ترین نیروهای بن‌بست شکن هستند و به‌راحتی می‌توانند با تجربیات و اطلاعات میدانی‌شان مدیران را در مأموریت‌های سازمانی‌شان یاری دهند.

از طرفی یکی دیگر از مزایای ارتباط حلقه‌های میانی و مسئولین ایجاد فهم مشترک از مشکلات و راهکارهای آن است. حلقه‌های میانی نمایندگان قلبی مردم هستند و اطلاعاتشان از مشکلات مردم مواجه مستقیم و بی‌واسطه است، چیزی که برای مسئولین و مدیران نه امکان‌پذیر است و نه می‌توانند مراجعه مستقیم در حد گسترده با مردم داشته باشند، پس راهکار فقط اعتماد و میدان دادن به حلقه واسط است. زیرا این حلقه اولاً با روش مسالمت‌آمیز و تخصصی مشکلات را به مسئولین انتقال می‌دهند ثانیاً پاسخ‌های مسئولین و مشکلات بودجه‌ای و محدودیت‌هایشان را می‌توانند بهتر برای مردم توضیح دهند و روند مطالبه و پاسخ گیری از مسئولین را منطقی و به‌دور از هیجانات بحران‌ساز به مردم منتقل کنند.

به‌واقع مدیری که نتواند و نخواهد حلقه‌های میانی را وارد کارزار حکمرانی و عملیاتی سازمانش کند در واقع نه می‌توان و نه باید اسم او را مدیر انقلابی و مردمی گذاشت.

کشف حلقه‌های میانی حکمرانی و ارتباط با این حلقه‌ها نماد مردمی کردن و دخالت مردم در حل مشکلات مملکت است. مسئله‌ای که به اذعان همه متخصصین و رهبر انقلاب کلید حل مشکلات مملکت است. به نظر می‌رسد، دولت و شهرداری باید مأموریت اصلی مدیران میانی شأن را ارتباط با حلقه‌های میانی مردم قرار دهد و به‌صورت مستمر بر حضور و ظهور حلقه‌های میانی حکمرانی در انجام مأموریت‌های سازمانی نظارت کنند.

مخلص کلام اینکه؛ جناب شهردار و استاندار و دیگر مدیران باید بدانند که از فردای روز انتصابشان همه نگاه‌ها به عمل و کردارشان در عرصه میدانی و ارتباط آن‌ها با حلقه‌های میانی است و اهمیتی ندارد که این عزیزان نام و سابقه شأن چیست، مهم فقط و فقط عملکرد است.

این ارتباط و میدان دادن به حلقه‌های میانی حکمرانی آزمایش بزرگ مسئولین انقلابی است که انتخاب کنند می‌خواهند شیوه حکمرانی را تغییر دهند یا تَکرار گوی اشتباهات پیشینیانشان باشند.

* فعال رسانه‌ای