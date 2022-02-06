پیشرفت کُندتنها فرهنگسرای مهریز/رنج شهرباستانی از کمبودهای فرهنگی

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: امام جمعه مهریز هفته گذشته از روند پیشرفت اندک طرح ساخت فرهنگسرای غدیر این شهر پس از گذشت سه سال از آغاز عملیات اجرایی آن گلایه کرد در حالی که رئیس اداره ارشاد پیگیری جدی این مرکز را مربوط به امسال دانست.

حجت‌الاسلام عبدالرضا محی الدینی در نشست ستاد نماز جمعه مهریز از اینکه مهریز مکان مناسبی برای ویژه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی ندارد گلایه کرده بود.

وی بر لزوم تکمیل طرح توسعه مسجد جامع و ساخت مجتمع غدیر تأکید کرده و روند ساخت این مجتمع فرهنگی را مورد انتقاد قرار داده و خواستار خواستار هم افزایی مسئولان برای تامین بودجه مورد نیاز این مرکز از محل بودجه ملی و کمک خیران شد.

ضرورت تسریع در ساخت فرهنگسرای غدیر

کمبود فضاهای فرهنگی و مذهبی یکی از نیازهای جدی شهرستان مهریز است از اینرو ساخت فرهنگسرای غدیر در محله سلمان یکی از محلات قدیمی این شهر در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرار گرفته و قرار است با حمایت مالی خیران ساخته شود.

در حال حاضر تنها مرکز فرهنگی شهرستان مهریز، مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان مجهز به سالن نگارخانه آمفی تئاتر با ظرفیت ۱۷۰، اتاق انجمن‌ها، سالن کنفرانس ۲۵ نفره است.

این مجتمع هم محل فعالیت انجمن‌های هنری و فرهنگی، هم محل استقرار اداره ارشاد شهرستان و هم نهاد کتابخانه‌های عمومی است و ساختمان فرسوده‌ای است که عمر زیادی دارد و نیاز به نوسازی و به روز رسانی دارد.

اما کمبودی که مسئولان این شهرستان را بیشتر آزار می‌دهد، نبود فرهنگسرای قرآنی و مذهبی است که قرار است در محله سلمان ایجاد شود.

سبقه شهرستان مهریز در فعالیت‌های فرهنگی مذهبی درخشان است از اینرو ایجاد فضایی در خور شأن این شهرستان با توجه به بافت مذهبی این شهرستان با حسینیه ها و مراسم خاص مذهبی در مناسبت های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است.

البته بیشترین کاربری مورد نظر برای فرهنگسرای غدیر، توسعه فعالیت‌های قرآنی با توجه به تعداد قابل توجه حافظان قرآن این شهرستان است تا آنها که در حال حاضر در اماکن استیجاری سرگردان هستند، در یک مکان مناسب فرهنگی متمرکز شده و با فراهم شدن این فضای مناسب، زمینه رشد بیشتر آنها فراهم شود.

کمبود فضاهای فرهنگی، هنری و مذهبی در مهریز

معاون سیاسی فرماندار مهریز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شهرستان تنها یک مجتمع فرهنگی دارد، اظهار داشت: پیگیری برای ساخت مجتمع دیگر ابتدا با مقاومت و سپس با پیگیری دنبال شد و قرار شد با توجه به نبود اعتبارات دولتی، این پروژه به صورت خیری ساخته شود.

برزگر ادامه داد: با پیگیری‌های لازم، بعد از موافقت درخواست از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مجوز ساخت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر شد و زمین دولتی خریداری شده و نقشه‌ها نیز تهیه شده و آماده عملیات اجرایی است.

وی افزود: تنها مجتمع فرهنگی این شهرستان هم محل فعالیت فرهنگی، هم محل استقرار انجمن های نمایش، شعر، هنرهای تجسمی و قرآنی است و هم نهاد کتابخانه ها در این مرکز مستقر است.

معاون فرماندار یزد گفت: در این حوزه هم نیازمند رسیدگی هستیم چرا که مجتمع های خوبی در شهرستان برای فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی وجود ندارد و باید در این راستا اقدام شود و ساخت فرهنگسرای غدیر با حمایت خیران هم در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی از حمایت خیران شهرستان برای ساخت این فرهنگسرا خبر داد و افزود: امیدواریم با تائید هر چه زودتر طرح و تائید نقشه ها، شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژه و تسریع در بهره برداری از آن باشیم تا بخشی از نیازهای شهرستان تامین شود.

برزگر گفت: در حال حاضر چند فضای خصوصی نیز در حوزه فرهنگی فعالیت می کنند که از سوی یکی از خیران ساخته شده است اما فضای دولتی برای استفاده رایگان در اختیار نیست.

پیگیری‌های ساخت فرهنگسرای غدیر

رئیس اداره ارشاد شهرستان مهریز نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: فرهنگسرای غدیر در محله سلمان با واگذاری زمین دولتی در قالب طرح خیری کلید خورد. از ابتدای سال جاری پیگیری‌ها برای دریافت مجوز ساخت از مراجع مختلف به طول کشید اما در نهایت به نتیجه رسید.

محمدحسن زارعیان ادامه داد: زمین دولتی در محله سلمان که یکی از محله های نیازمند به فضای فرهنگی مذهبی بود، از سوی خیران از اداره کل راه و شهرسازی استان خریداری و نقشه ها تهیه شده و بعد از تائید در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، خیران کار را شروع خواهند کرد.

وی گفت: خیران شهرستان در حال حاضر برای ساخت این مرکز اعلام آمادگی کرده اند. آنها هزینه خرید زمین و تهیه نقشه را پرداخت کرده و آماده همکاری برای ساخت و ساز با صدور مجوزهای لازم هستند تا مرکز بعد از ساخت در اختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار گیرد.

۷۰۰ حافظ قرآن مهریز هیچ فضایی برای فعالیت ندارند

زارعیان، هدف از ساخت این فرهنگسرا را ایجاد محلی برای فعالیت های قرآنی و مذهبی اعلام کرد و افزود: این شهرستان ۷۰۰ حافظ قرآن دارد که هیچ فضایی برای فعالیت در اختیار ندارند و باید مکانی برای فعالیت های قرآنی و مذهبی شهرستان فراهم شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهریز گفت: در حوزه فعالیت های فرهنگی مجتمع فرهنگی مهریز در حال حاضر فعال است و دارای سالن آمفی تئاتر، سالن کنفرانس، اتاق برای فعالیت انجمن های شعر، نمایش، هنرهای تجسمی و … است.

وی ادامه داد: انجمن‌های شعر و نمایش شهرستان در این محل فعال هستند و موسسات قرآنی هم در این مجتمع فعالیت می کنند، انجمن هنرهای تجسمی نیز فعال است و در مجموع فعالیت های فرهنگی شهرستان به قوت دنبال می شود و رشد خوبی داشته است. انجمن شعر هر هفته برنامه دارد و شاهد رونمایی کتاب شعرای شهرستان هستیم.

فرهنگ بر همه چیز مقدم است و سرمایه گذاری در حوزه فرهنگی، هنری و مذهبی پایه گذاری در راستای ارتقای فرهنگ جامعه و جلوگیری از بروز چالش ها و آسیب های بسیاری است که جامعه به ویژه جوانان را در معرض تهدید قرار داده است.

ایجاد فضاهای فرهنگی و مذهبی امکانی است که فرصت ایجاد پاتوق های فرهنگی و مذهبی را برای علاقمندان فراهم خواهد کرد و به دستاوردهای خوبی منجر خواهد شد.

ساخت فرهنگسرای فرهنگی مذهبی غدیر در محله سلمان به عنوان یکی از محلات نیازمند به این فضا در شهرستان مهریز می تواند در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش فعالیت های این حوزه موثر باشد و امید که خیران با ورود خود این نیاز را برطرف کنند.