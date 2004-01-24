امروز در تاريخ

ولادت حضرت ابراهيم خليل الله :



بر اساس منابع اسلامي حضرت ابراهيم خليل الله در چنين روزي در 1550 قبل از ميلاد مسيح به دنيا آمد . بر اساس آيات قرآن كريم حضرت ابراهيم(ع) از طفوليت تا وقتى كه به حد تميزرسيد در نهانگاهى دوراز جامعه خود مى‏زيست ، و پس از آن از نهانگاه خود به‏سوى قوم و جامعه‏اش‏ رهسپار شد . آن حضرت وقتي دريافت، آنان بت پرستند بر اساس فطرت الهي خود قوم را ازاين عمل نابخردانه برحذر داشت . روزى كه مردم براى انجام مراسم دينى خود همه به خارج‏شهر رفته بودند ابراهيم(ع)به عذر كسالت، از رفتن با آنان خوداري ورزيد و تنها در شهر ماند. وقتى شهرخلوت شد به بت‏خانه‏شهر درآمده و همه بت‏ها را خرد نمود و تنها بت بزرگ راباقي گذاشت وتبررا بربت آويخت. و قتى‏مردم به شهر بازآمده و از ماجرا با خبر شدند در صدد يا فتن فاعل ‏برآمد ند. ‏سرانجام گفتند: اين كار همان جوانى است كه با بت ها مخالف بود و ابراهيم نام دارد. ناچار ابراهيم را در برابر چشم همه احضار نموده و اورا استنطاق كرده ، پرسيدند آيا تو باخدايان ما چنين كردى؟ ابراهيم(ع)گفت: اين كار را بت بزرگ كرده است و اگرقبول نداريد از خود ش بپرسيد تا اگر قدرت بر حرف زدن‏ دارد بگويد چه كسى به اين‏صورتشان درآورده است . مردم پس از شنيدن جواب ابراهيم(ع)به فكر فرو رفتند . او افزود : آيا خداى را گذاشته و اين بت‏ها را كه جماداتى بى جان و بى سود وز يانند مى‏پرستيد؟ اف‏بر شما و بر آنچه مى‏پرستيد، آيا راستى فكر نمى‏كنيد؟و چيزهايى را كه خودبه دست‏خودتان مى‏تراشيد مى‏پرستيد،و حاضر نيستيد خدا را كه خالق شما و خالق همه‏مصنوعات شمااست بپرستيد؟.مردم گفتند: بايد او را بسوزانيد و خدايان خود را يارى و حمايت‏كنيد. به همين منظورآتشخانه بزرگى ساخته و دوزخى از آتش افروخته و در اين كار همه تلاش كردند و وقتى آتش شعله‏ور شد ابراهيم(ع) را در آتش افكندند، خداى متعال آتش را براى ‏او سرد گردانيد . ابراهيم(ع) پس از آن بانمرود هم ملاقات نموده و او را نيز كه‏ادعاى ربوبيت داشت مورد خطاب و احتجاج قرار داد. پس از آن ابراهيم(ع) شروع به دعوت رسمي به دين حنيف نمود قرآن كريم‏ازجمله پيروان ابراهيم(ع) را لوط و همسر ابراهيم(ع)را اسم مى‏برد: اين بانو همان زنى است كه‏ابراهيم(ع)با او مهاجرت كرد و پيش از بيرون‏رفتن از سرزمين خود به اراضى مقدسه‏با او ازدواج كرده بود. ابراهيم(ع) به اتفاق‏همسرش و لوط به سوى ارض مقدس هجرت كردند، باشد كه در آنجا بدون مزاحمت كسى ودور از اذيت و جفاى قومش‏ به عبادت خداوند مشغول باشند. پس از اين دعا بود كه خداى تعالى او را با اينكه به حد شيخوخت و كهولت‏رسيده بودبه تولد اسحاق و اسماعيل و از صلب اسحاق به يعقوب بشارت داد و پس از مدت كمى‏اسماعيل به دنيا آمد. حضرت ابراهيم(ع)به امر پروردگار خود به مكه، كه دره‏اى عميق‏و بى آب و علف‏بود، رفت و فرزند عزيزش اسماعيل را در سن شيرخوارگى در آن مكان مخوف منزل داده وخودبه ارض مقدس مراجعت نمود. اسماعيل در اين سرزمين نشو و نما كرد . ابراهيم(ع)گا هگاه پيش از بناى مكه و خانه كعبه و پس از آن به مكه‏مى‏آمد و از فرزندش اسماعيل ديدن مى‏كرد .تا آن كه در يك سفر مامور به ساختن خانه كعبه‏شد، لذا به‏اتفاق اسماعيل اين خانه را بنا نهاد، و اين اولين خانه‏اى است كه به فرمان پروردگارساخته شد. ابراهيم(ع)پس‏از فراغت از بناى كعبه دستور حج را صادر نموده، و آيين واعمال مربوط به آن را تشريع نمود. آنگاه خداى تعالى‏او را مامور به ذبح فرزندش اسماعيل نمود، ابراهيم(ع)اسماعيل(ع)را در انجام فرايض حج‏شركت مى‏داد، موقعى كه به سعى‏رسيدند ومى‏خواستند كه بين صفا و مروه سعى كنند، اين ماموريت ابلاغ شد، و ابراهيم(ع)داستان را با فرزندش‏در ميان گذاشت . پس از اين كه هر دو به اين امر تن دردادند و ابراهيم(ع)صورت جوانش‏را بر زمين گذاشت وحى آمد كه اى ابراهيم، خواب خود راتصديق كردى و ما به همين مقدار از تو قبول كرديم، و ذبح عظيمى را فدا وعوض او قرارداديم. (منبع : علامه سيد محمد حسين طباطبايى ، ترجمه تفسير الميزان ، جلد 7 )



آغاز زندگي مشترك حضرت علي ع و فاطمه زهرا س :





درچنين روزي در سال دوم هجري قمري حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت علي (ع) ازدواج كردند . پ يش از حضرت على - عليه السلام افرادى مانند خلفاي اول و دوم آمادگى خود را براى ازدواج با دختر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم اعلام كرده بودند وهر دو از پيامبر يك پاسخ شنيده بودند وآن اين كه در باره ازدواج زهرا منتظر وحى الهى است. آن دو كه از ازدواج با حضرت زهرا نوميد شده بودند با سعد معاذ رئيس قبيله‏ا وس به گفتگو پرداختند و دريافتند كه جز حضرت على - عليه السلام- كسى شايستگى ازدواج با حضرت زهرا - عليها السلام - را ندارد ونظر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نيز به غير او نيست. از اين رو دسته جمعى در پى حضرت على - عليه السلام- رفتند وسرانجام او را در باغ يكى از انصار يافتند كه با شتر خود مشغول آبيارى نخلها بود. آنان روى به على كردند وگفتند: اشراف قريش از دختر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم خواستگارى كرده‏اند وپيامبر در پاسخ آنان گفته است كه كار زهرا منوط به اذن خداست و ما اميدواريم كه اگر تو (با سوابق درخشان وفضايلى كه دارى) از فاطمه خواستگارى كنى پاسخ موافق بشنوى واگر دارايى تو اندك باشد ما حاضريم تو را يارى كنيم. با شنيدن اين سخنان ديدگان حضرت على - عليه السلام- را اشك شوق فرا گرفت وگفت: دختر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مورد ميل وعلاقه من است. اين را گفت ودست از كار كشيد وراه خانه پيامبر را، كه در آن وقت نزد ام سلمه بسر مى‏برد، در پيش گرفت. هنگامى كه در خانه رسول اكرم را كوبيد پيامبر فورا به ام سلمه فرمود: برخيز و در را باز كن كه اين كسى است كه خدا ورسولش او را دوست مى‏دارند. ام سلمه مى گويد: شوق شناسايى اين شخص كه پيامبر او را ستود آن چنان بر من مستولى شد كه وقتى برخاستم در را باز كنم نزديك بود پايم بلغزد. من در را باز كردم وحضرت على - عليه السلام- وارد شد ودر محضر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نشست، اما حيا وعظمت محضر پيامبر مانع از آن بود كه سخن بگويد، لذا سر به زير افكنده بود وسكوت بر مجلس حكومت مى‏كرد. تا اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم سكوت مجلس را شكست وگفت: گويا براى كارى آمده اى؟ حضرت على - عليه السلام- در پاسخ گفت: پيوند خويشاوندى من با خاندان رسالت وثبات وپايداريم در راه دين وجهاد وكوششم در پيشبرد اسلام بر شما روشن است. پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: تو از آن چه مى‏گويى بالاترى. حضرت على - عليه السلام- گفت: آيا صلاح مى‏دانيد كه فاطمه را در عقد من در آوريد؟ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در پاسخ حضرت على - عليه السلام- فرمود: پيش از شما افراد ديگرى از دخترم خواستگارى كرده‏اند ومن درخواست آنان را با دخترم در ميان نهاده‏ام . اكنون درخواست‏شما را با او در ميان مى‏گذارم، سپس نتيجه را به شما اطلاع مى‏دهم. پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم وارد خانه زهرا - عليها السلام - شد و او برخاست و ردا از دوش آن حضرت برداشت وكفشهايش را از پايش در آورد وپاهاى مباركش را شست وسپس وضو ساخت ودر محضرش نشست. پيامبر سخن خود را با دختر گراميش چنين آغاز كرد: على فرزند ابوطالب از كسانى است كه فضيلت ومقام او در اسلام بر ما روشن است ومن از خدا خواسته بودم كه تو را به عقد بهترين مخلوق خود در آورد واكنون او به خواستگارى تو آمده است؛ در اين باره چه مى‏گويى؟ در اين هنگام زهرا - عليها السلام - در سكوت عميقى فرو رفت ولى چهره خود را از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم برنگرداند وكوچكترين ناراحتى در سيماى او ظاهر نشد. رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از جاى برخاست وفرمود: «الله اكبر سكوتها اقرارها» يعنى: خدا بزرگ است ، سكوت دخترم نشانه رضاى اوست. پ س از انجام خواستگارى ومراسم عقد وقت آن رسيد كه حضرت على - عليه السلام- براى همسر گرامى خود اثاثى تهيه كند وزندگى مشترك خود را با دختر پيامبر آغاز كند. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم پذيرفت كه حضرت على - عليه السلام- زره خود را بفروشد وبه عنوان جزئى از مهريه فاطمه - عليها السلام - در اختيار پيامبر بگذارد. زره به چهارصد درهم به فروش رفت. پيامبر قدرى از آن را در اختيار بلال گذاشت تا براى زهرا عطر بخرد وباقيمانده را به عمار ياسر وگروهى از ياران خود داد تا براى فاطمه وعلى لوازم منزل تهيه كنند. مهريه دختر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم پانصد درهم بود كه هر درهم معادل يك مثقال نقره بود. (هر مثقال 18 نخود است). مراسم عروسى دختر گرانمايه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در كمال سادگى وبى آلايشى برگزار شد.( برگرفته ازفروغ ولايت ، سبحاني ، جعفر ، ص 79 )



اشغال نظامي فرودگاه مهر آباد به دستور بختيار براي جلوگيري از ورود حضرت امام خميني ره :



پس از آن كه اعلام شد امام خميني از پاريس به وطن برمي گردد ، در چنين روزي در سال 1357 ه ش ارتش به دستور بختيار نخست وزير وقت فرودگاه مهرآباد تهران را بست و باندهاي فرودگاه را با تانك ها و سربازان اشغال كرد تا از ورود حضرت امام خميني ره به وطن جلوگيري به عمل آورد . او اعلام كرده بود تمامي پرواز ها تا صبح روز هشتم بهمن لغو شده است . در اين روز و روز بعد برخي از طرفداران دولت بختياركه از وابستگان رژيم و ساوا كي ها بودند در حمايت از وي تظاهرات كردند اما جميع انقلابيون با راه اندازي تظاهرات گسترده در مخالفت با بختيار اين گونه تحركات مذ بوحانه را پاسخ گفتند . انقلابيون در تظاهرات تهديد كردند اگر بختيار مانع از بازگشت رهبر انقلاب به كشور شود به مبارزه مسلحانه روي مي آورند. امام نيز اعلام كردند در وقت مناسب به هر شكلي كه باشد به ايران باز خواهند گشت. مردم همه روزه با تظاهرات اعلام مي كردند خواستار حضور سريع حضرت امام خميني ره در آغوش ملت ايران هستند . پس از اين خروش مردمي نهايتا بختيار شكست خورد و سرانجام پس از چند روز راديو تهران اعلام كرد كه فرودگاه بين المللي تهران بازگشايي شده است .



در خواست استعفاي بختيار :

در همين روز در سال 1357 بسياري از روحانيان با انتقاد از عملكرد نابخردانه بختيار پس از به قدرت رسيد نش ، خواستار استعفاي بي قيد و شرط او شدند اما بختيار پيشنهاد كرد كه اگر امام خميني ره در پاريس بماند سلطنت را به همه پرسي مي گذارد و پس از آن استعفا خواهد كرد كه البته چنين امري هرگز محقق نشد .



تظاهرات بزرگ ملي گرايان :

در چنين روزي در سال 1357ه ش ، در يك تظاهرات گسترده با حضور هزاران نفر در ميدان بهارستان تهران ، اعضاي جمعيت هاي ملي گرا ضمن اعلام وفاداري خود به قانون اساسي سلطنتي و ابراز تنفر از شاه و حكومت شاهنشاهي ، عملكرد دولت بختيار را محكوم كردند . مهندس بازرگان ، و سنجابي رهبران نهضت آزادي و جبهه ملي در اين راهپيمايي اعلام كردند كه چنانچه ورود حضرت امام خميني ره به وطن مشكل تر گردد بي شك دامنه خشونت ها دامان دولت بختيار را نيزخواهد گرفت .



پايان اعتصاب كاركنان پست و مخابرات :

دراين روزدر سال 1357 كاركنان پست و مخابرات به اعتصاب چندين روزه خود پايان دادند . كميته تنظيم اعتصابات كه از طرف نيروهاي انقلابي تشكيل شده بود، چندي پيش تصميم گرفته بود به دليل اختلال در امور مخابراتي و پستي مردم ، كاركنان اين بخش فعاليت خود را از سر گيرند .



سران حزب توده به اعدام محكوم شدند :

در چنين روزي در سال 1344 ميلادي دادگاه نظامي يك تهران براي سيزده تن از اعضاي حزب توده احكام غيابي صادر و آنان را به مرگ محكوم كرد .

اسامي افرادي چون احسان طبري ، غلامحسين فروتن و محمود بقراطي در اين فهرست ديده مي شود .



تاسيس موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي در تهران :



در چنين روزي در سال 1345 ه ش موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي در تهران آغاز به كاركرد . اين موسسه با هدف انجام تحقيقات علمي بر روي موضوعاتي چون بزه ، بزهكار ، بزه ديده شروع به كار كرد و در اين زمينه با چاپ مقالات مختلف و همچنين برگزاري نشست ها و كنگره هاي علمي ، گام مهمي را در حوزه شناخت وضعيت رواني مجرمين و همچنين موقعيت هاي مختلف بزهكار به منظور تقنين بهينه در حوزه قانونگذاري جزايي برداشت . جرمشناسي يكي از شاخه هاي اصلي علم حقوق است كه در آن به بزه ، بزهكاري ، بزهكار و كيفر پرداخته مي شود . همچنين در حقوق جزا اصول حاكم بر مجازات ها و قوانين جزايي بررسي مي شود. قانون مجازات عمومي ايران قبل از انقلاب اسلامي بر اساس نظريه هاي مطروحه از سوي همين موسسه در اختيار قانونگذار گذاشته شد و چنين بود كه قانون مجازات عمومي ايران بر اساس انديشه هاي مكتب دفاع اجتماعي نوين مارك آنسل شكل گرفت . قانون مجازات اسلامي پس از انقلاب اسلامي بر اساس انديشه هاي ناب اسلامي و همچنين آخرين رهيافت هاي جزايي تنظيم شده است .



نخستين هواپيماي دست ساز :

در چنين روزي در سال 1908 ميلادي ، هانري فارمن مخترع فرانسوي با يك هواپيماي ساخت خود هشت كيلومتر را بر فراز پاريس پرواز كرد . اين فعاليت وي نخستين پرواز بلنددمدت انسان بود .



فرمان ادامه جنگ :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي هيتلر از سربازان و افسران خود به جد خواست در برابر شوروي مقاومت كنند و در برابر متفقين تسليم نشوند .



در گذشت چرچيل :

در چنين روزي در سال 1965 وينستون چرچيل نخست وزير انگلستان در گذشت . وي در نود سالگي در گذشت . او از بزرگترين رجال سياسي انگلستان بود . چرچيل در سي ام نوامبر 1874 ميلادي در انگلستان به دنيا آمد وي پس از طي تحصيلات مقدماتي وارد دانشكده نظام شد و در آنجا به تحصيل پرداخت . چرچيل در جنگ جهاني دوم و در بحراني ترين اوضاع انگلستان در سمت نخست وزيري اين كشور ايفاي وظيفه كرد . وي فردي اديب نيز بود و در دوران زندگي خود آثار چندي به رشته تحرير در آورد و به همين دليل نيز جايزه نوبل ادبي را در سال 1953 ميلادي از آن خود كرد . جنگ رودخانه، مسافرت آفريقايي من، بحران جهان، تاريخ مردم انگليسي زبان، ، معاصران بزرگ، جنگ جهاني دوم، ، پيروزي و تراژدي، بحراني جهاني، تاريخ جنگ جهاني دوم و اتحاد بزرگ و محور سرنوشت از جمله معروف ترين آثار اويند .



حفر نخستين چاه نفت :



در چنين روزي در سال 1860 ميلادي نخستين چاه نفت به دست آدرين لورنتين حفر شد . نخستين چاه در ايالت پنسيلوانياي آمريكا حفر گرديد .



تشكيل كشور روماني :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي با پيوستن ايالات مولداوي و والاكيا به يكديگر كشور روماني شكل گرفت . الكساندرا كوزا به حكومت اين دو ايالت رسيد .



معاهده بردا :

در چنين روزي در سال 1667 معاهده " بردا "ميان دو كشور انگلستان و هلند به امضا رسيد . اين معاهده در باره واگذاري مستعمرات هلند به انگلستان بود .



تغيير نام شهر سن پترز بورگ :

در چنين روزي در سال 1924 ميلادي برغم وصيتنامه لنين ، سه روز پس از فوت او ، شهر سن پترز بورگ را به لنينگراد تغيير نام دادند .



تولد پابليوس اي هادريانوس :

در چنين روزي در سال 76 ميلادي چهاردهمين امپراطور روم ديده به جهان گشود . وي بين سالهاي 117 تا 138 ميلادي بر اين كشور حكومت كرد .



تولد پير دو بومارشه :

در چنين روزي در سال 1732 ميلادي بومارشه نمايشنامه نويس فرانسوي به دنيا آمد . "در خت سويل " عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد اديت وارتون :

در چنين روزي در سال 1862 ميلادي وارتون نويسنده برجسته آمريكايي متولد شد . "عصر بي گناهي "عنوان مهمترين اثر اوست .



در گذشت كاليگولا :

در چنين روزي در سال 41 ميلادي كاليگولا امپراطور روم اعدام شد . وي بين سالهاي 37 تا 41 ميلادي براين كشور حكومت

مي كرد . وي را يكي از قسي القلب ترين امپراطوران روم دانسته اند .



انتخاب كورونيوس به امپراطوري :

در چنين روزي در سال 1458 ميلادي ماتياس كورونيوس به عنوان پادشاه مجارستان كنوني ( هانگاري ) انتخاب شد .



ساختار مدني در روسيه :

در چنين روزي در سال 1722 ميلادي پطر كبير سيستم مدني و شهري را در كشور روسيه به مرحله اجرا نهاد .



توقف نگارش كتاب كافكا :

در چنين روزي در سال 1913 ميلادي فرانتس كافكا كاربرروي كتاب" آمريكا" را متوقف كرد . اين كتاب هرگز چاپ نشد .



ممنوعيت احزاب غير فاشيستي :

در چنين روزي درسال 1924 ميلادي ديكتاتوري فاشيستي موسوليني هرنوع تحرك سياسي و تشكيل گروه سياسي غير از فاشيسم را ممنوع كرد .



زلزله شديد در شيلي :

در چنين روزي در سال 1939 بر اثر زلزله اي شديد در كشور شيلي بيش از سي هزار نفر جان خود را از دست دادند .



تسخير منطقه نتونو :

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي نيروهاي متفقين منطقه نتونو را در ايتاليا به تسخير خويش در آوردند .



نخستين فوزيون :



در چنين روزي در سال 1958ميلادي بر اثر آزمايش هاي مختلف هسته اتم شكافته شد . پس از گرم شدن دو اتم و بالارفتن دماي آن تا صد ميليون در جه سانتيگراد و تركيب دو اتم سبك با يكديگر براي خلق اتم سنگين تر نخستين فوزيون انسان ساز شكل گرفت .

اين عمل هر ثانيه در خورشيد انجام مي پذيرد . در خورشيد اتم هاي هيدروژن پيوند مي خورند و تبديل مي شوند به دوتريوم(ايزوتوپي از آن+يك ذره پوزيترون+ يك ذره نوترينو.) دومين واكنش: تركيب دوتريوم با يك ئيدروژن و تشكيل يك ذره گاما و يك ايزوتوپ هليم سومين واكنش: تركيب دو ايزوتوپ حاصله هليم و تبديل آن به يك اتم هليوم و اتم ئيدروژن .



قيام عليه دو گل :

در چنين روزي در سال 1960 ميلادي مردم الجزاير عليه رييس جمهور فرانسه مارشال دو گل قيام كردند .



دولت اضطراري در اسپانيا :

در چنين روزي در سال 1969 ميلادي ژنرال فرانكو، ديكتاتور اسپانيا ، تشكيل دولت اضطراري را اعلام كرد .