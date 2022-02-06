اسفراین با کمبودهای فرهنگی و قرآنی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد موسوی صبح یک شنبه در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های دهه فجر اسفراین، اظهار کرد: دهه مبارک فجر افتخاری برای همه ماست به طوری که ابرقدرت‌های جهان تحت تأثیر این نظام مقدس، معنوی و ولایی قرار گرفته اند.

امام جمعه اسفراین ادامه داد: انقلاب اسلامی با اقدامات فرهنگی و معنوی به پیروزی دست یافت لذا برای استمرار و تقویت این انقلاب باید به رموز پیروزی آن متکی بود.

وی افزود: دغدغه مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی، عقب گردی در برخی موضوعات به ویژه سبک زندگی اسلامی است لذا این موضوعات باید توسط مسئولان استان مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

موسوی در انتها گفت: شهرستان اسفراین علی رغم نامگذاری به عنوان شهرستان دارالقرآن، با کمبودهای فرهنگی و قرآنی مواجه است که رفع این موارد نیازمند همراهی همه مسئولان است.