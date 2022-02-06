اجرای طرح مهرواره «اوج» در شهرستان نهاوند ادامه دارد

حجت الاسلام محسن یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طرح مهرواره «اوج» در راستای تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه مسجد باید پایگاه و مرکز فعالیت‌های اجتماعی باشد، در استان همدان و کل کشور شکل گرفت.

وی با بیان اینکه هم اکنون، بستر این کار فراهم و اختتامیه این طرح در ایام فاطمیه بود، خاطرنشان کرد: روحانیون با توجه به اینکه نقش بسیار مؤثری در فعالیت، ارتباطات اجتماعی و فعالیت‌های مسجد دارند، می‌توانند این کارها را توسعه بخشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: محور طرح مهرواره «اوج» را روحانیون مساجد قرار دادیم و با توجه به پایشی که صورت گرفت، مجموعه روحانیونی که در سطح شهرستان نهاوند بودند در این طرح شرکت کرده‌اند.

حجت الاسلام یوسفی با تصریح بر اینکه با همکاری افراد مؤثر در محلات، روستا، پایگاه‌های مقاومت، شورای محله، روستا، هیأت امنا مساجد و فعالین مؤثر که در تصمیم گیری های محلات و روستا نقش داشتند، سعی شد تا در قالب این طرح به حل مشکلات و معضلات محلات پرداخته شود، گفت: اگر چه اختتامیه این طرح در ایام فاطمیه بود اما این به معنای رها شدن طرح نخواهد بود.

وی ادامه داد: طرح مهرواره «اوج» در این مقطع به صورت آموزشی و ایجاد مهارت‌های حل مسئله برای روحانیون اجرایی شد و برآنیم تا روحانیون در این عرصه کار را به صورت علمی فراگرفته و در مسیر حل مسائل محلات و روستاها وارد کار شوند.

حجت الاسلام یوسفی با اشاره به اینکه تعداد ۷ نفر از روحانیونی که در شهر و روستای شهرستان نهاوند حضور داشتند، به مسائلی با موضوع‌های کرونا، اشتغال و بسته‌های معیشتی با توجه به اقتضای فرهنگی و نیاز اجتماعی هر محله و روستا ورود پیدا کردند، عنوان کرد: در ادامه این روند، آموزش‌های مهارتی و ارتباطی با کمک بنیاد و سازمان هدایت ادامه خواهد داشت تا مهارت و دانش این مبلغین افزایش پیدا کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با تاکید بر اینکه در این مرحله از اجرای طرح مهرواره «اوج» به دنبال آموزش حل مسئله هستیم، اظهار کرد: روحانی، کار رهبری، امامت و سازماندهی را انجام می‌دهد، اقدامی که با کمک شورا، بسیج، هیأت امنا و بقیه نهادها انجام گرفته و تمام تلاش این بوده تا این طرح به نحو احسن انجام شود.