چهارم بهمن ماه در دفاع مقدس

1360

دو هواپيماي مهاجم در دشت عباس سرنگون شدند .

حمله ضد انقلاب به ستون هاي نظامي در جبهه مريوان و محور سنندج - ديواندره .

اظهارات آقاي مير حسين موسوي در مصاحبه با نيوزويك : مرتجعين منطقه با حمايت از خائنين به جنگ دامن مي زنند ولي ما پشت ارتش عراق را شكسته ايم و چيزي به آزادي سرزمين هاي اشغالي نمانده است .

سعدون حمادي به اردن و امريكا سفر كرد

1361

اجراي آتش توپخانه و بمباران در اهواز ، تقويت نيرو در سوسنگرد و تپه هاي الله اكبر ، توسط دشمن ادامه دارد .

عمليات چريكي و ايذايي سپاه پاسداران در جبهه هاي دزفول ، سلمانيه ، آبادان و اهواز باعث وارد آمدن خسارات قابل توجهي به دشمن بعثي شد .

نيروهاي خودي با عناصر حزب دمكرات و ديگر گروههاي ضد انقلاب در كردستان درگير شدند .

تحريم اقتصادي و تسليحاتي ايران توسط آمريكا در سخنان رئيس جمهوري امريكا ، معاون وي و دبير كل سازمان ملل.

1363

نشريه لويدز ليست : محافل بيمه لندن به شكست رژيم عراق در حمله به نفت كشها اعتراف كردند .

يك هيأت عراقي با ژنرال ضياء الحق در اسلام آباد ديدار كردند .

1365

كنفرانس بين المللي صليب سرخ در ژنو برگزار شد .

فرستاده امير كويت براي دعوت رئيس جمهوربه اجلاس سران كنفرانس اسلامي وارد تهران شد .

عبدالسلام جلود ضمن حمايت از سوريه ، پيروزيهاي به دست آمده در لبنان را مديون پيوند ليبي ، الجزاير ، سوريه و انقلاب اسلامي ايران دانست .

وزير بازرگاني برزيل براي فروش سلاح به بغداد سفر كرد .

1366

درگيري ها و تحركات ضد انقلاب و نيروهاي خودي در غرب كشور امروز هم ادامه داشت .

گروهي از نظاميان ناراضي عراق به دليل اقدام به كودتا و مخالفت با اعزام به جبهه ها اعدام شدند .

دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي احتمال تشكيل جلسه كميته صلح اسلامي را به دليل نبود موضوع جديدي براي بحث رد كرد .